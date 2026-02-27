İsrail zulmü durduramadı: 100 bin Müslüman cuma namazı için Aksa’da saf tuttu

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 15:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İşgal altındaki Kudüs'te Ramazan'ın ikinci cumasında Mescid-i Aksa doldu taştı. İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin kişi Aksa'da saf tuttu. Batı Şeria'dan gelen çok sayıda Filistinli ise 10 bin kişilik kota gerekçesiyle kontrol noktalarından geri çevrildi.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te, Ramazan ayının ikinci cuma namazı için binlerce kişi Mescid-i Aksa'ya akın etti. İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS'TE 100 BİN KİŞİ MESCİD-İ AKSA'DA SAF TUTTU Tüm kısıtlamalara rağmen yaklaşık 100 bin kişi cuma namazını Aksa'da eda etti. Mescid-i Aksa'nın iç kısmı dolarken, avlu ve bahçeler de ibadet edenlerle tamamen doldu.

Batı Şeria'daki Filistinliler ise sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'e geçebilmek için kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İsrailli yetkililer, 10 bin kişilik kotanın dolduğunu gerekçe göstererek çok sayıda Filistinlinin Batı Şeria'dan Kudüs'e girişine izin vermedi.

Kudüs'e girişine izin verilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cumasını Mescid-i Aksa'da idrak etti. Yoğun katılım nedeniyle ibadet edenler, cami içi ve çevresinde saf tuttu.

İsrailli yetkililer, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulanacağını daha önce duyurmuştu.