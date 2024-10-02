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Haberler Galeri İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail'e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail'e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

İsrail vizesine sahip olan veya pasaportunda İsrail'e giriş-çıkış damgaları bulunan kişiler, bazı ülkelerde seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2010 yılında yaptığı açıklamaya göre, bu kısıtlamalar geniş bir coğrafyada uygulanmaktadır. İşte İsrail vizesi olanların giremeyeceği ülkeler ve son gelişmelerle birlikte bu durumun ayrıntıları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:20
İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

İsrail vizesi veya giriş-çıkış damgalarına sahip olanlar, bazı ülkelerde ciddi kısıtlamalarla karşılaşabilir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında yapılan açıklamada, bu duruma dair detaylar verilmişti. Aynı zamanda 2024'te Maldivler'in de İsrail vatandaşlarına yönelik yeni bir karar aldığı duyurulmuştu. İşte İsrail vizesi olanların girişine izin verilmeyen ülkeler ve konuya dair önemli gelişmeler...

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

1. İran

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

2. Kuveyt

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

3. Lübnan

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

4. Suriye