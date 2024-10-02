02 Ekim 2024, Çarşamba
İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail'e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!
İsrail vizesine sahip olan veya pasaportunda İsrail'e giriş-çıkış damgaları bulunan kişiler, bazı ülkelerde seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2010 yılında yaptığı açıklamaya göre, bu kısıtlamalar geniş bir coğrafyada uygulanmaktadır. İşte İsrail vizesi olanların giremeyeceği ülkeler ve son gelişmelerle birlikte bu durumun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:20