İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail’e giriş-çıkış damgası olanlar dikkat!

İsrail vizesi veya giriş-çıkış damgalarına sahip olanlar, bazı ülkelerde ciddi kısıtlamalarla karşılaşabilir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında yapılan açıklamada, bu duruma dair detaylar verilmişti. Aynı zamanda 2024'te Maldivler'in de İsrail vatandaşlarına yönelik yeni bir karar aldığı duyurulmuştu. İşte İsrail vizesi olanların girişine izin verilmeyen ülkeler ve konuya dair önemli gelişmeler...