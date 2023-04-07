İsrail jetleri gün ağarırken vurdu! Lübnan ordusu fotoğrafları paylaştı
Mescid-i Aksa'yı Ramazan ayında peş peşe basarak gerilimi tırmandıran İsrail, roket saldırılarına misilleme için jetlere kalkış emri verdi. Gece Gazze'den, sabaha karşı ise Lübnan'dan patlama sesleri duyuldu. Lübnan ordusu gün ağarınca fotoğrafları yayınladı.
Giriş Tarihi: 07.04.2023
12:52
İsrail'de Binyamin Netanyahu tarafından kurulan en sağcı hükümet Ramazan ayında Orta Doğu'yu provoke etmeyi başardı, kutsal mabed Mescid-i Aksa'ya gerçekleşen peş peşe polis baskınlarını bu gece sabaha karşı hava saldırıları izledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya Salı ve Çarşamba günleri baskın düzenledi. Sahur vakti yapılan ilk baskında yüzlerce Filistinli ters kelepçeyle yere yatırılarak gözaltına alınırken, caminin içinde ses bombaları patladı, biber gazı sıkıldı. Çarşamba akşamı ise teravih namazı kılınırken polisler yine Mescid-i Aksa'ya girdi, mabedden patlama sesleri duyuldu.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam dünyasının en kutsal üçüncü yeri. Müslümanların Harem-üş Şerif dediği bölgeyi, Yahudiler Tapınak Tepesi olarak adlandırıyor. Tapınak Tepesi de, Museviliğin en kutsal yeri. Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin yerleşkeye girmelerine izin veriliyor. Ancak bu ziyaretçiler burada ibadet edemiyor.
Filistinliler Yahudilerin gittikçe sıklaşan ziyaretlerini hassas statükoyu değiştirme girişimleri olarak görüyor.
PLAJLAR TAHLİYE EDİLDİ
Kutsal caminin içini savaş alanına çeviren baskınları, Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın İsrail tarafına ateşlediği roketler izledi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'den İsrail'e onlarca roket fırlatıldı.