İsrail jetleri gün ağarırken vurdu! Lübnan ordusu fotoğrafları paylaştı

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam dünyasının en kutsal üçüncü yeri. Müslümanların Harem-üş Şerif dediği bölgeyi, Yahudiler Tapınak Tepesi olarak adlandırıyor. Tapınak Tepesi de, Museviliğin en kutsal yeri. Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin yerleşkeye girmelerine izin veriliyor. Ancak bu ziyaretçiler burada ibadet edemiyor.