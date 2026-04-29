İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu

Özellikle, bu yılın başında yedek askerlerin sivil hayata dönmeden önce katıldığı psikolojik değerlendirme günlerinin iptal edildiğine dikkat çekildi. Bu uygulamanın daha sonra yalnızca kısmen yeniden başlatıldığı belirtildi.

Yedek birliklerde görev yapan ruh sağlığı subayları da, bu tür değerlendirme görüşmeleri yapılsa bile bunların çoğu zaman kısa ve yetersiz kaldığını söyledi. Bir subay bunu şöyle tanımladı:

RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ

Haberde ayrıca, operasyon bölgelerinde görev yapan ruh sağlığı uzmanlarının sayısında da azalma olduğu vurgulandı. Bazı askerler, Güney Lübnan'daki çatışmalarda yer almalarına rağmen hiçbir uzmanla görüşmediklerini söyledi.

Bazı vakalarda ise siyonist komutanların, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan askerleri yeniden göreve dönmeye zorladığı ve hatta ruh sağlığı tedavisi almalarını engellediği belirtildi. Bunun nedenleri arasında muharip birliklerdeki personel eksikliği ve bazı durumlarda psikolojik destek konusundaki eski anlayışların etkili olduğu ifade edildi.