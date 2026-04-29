CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in Haaretz gazetesinin yayımladığı habere göre, İsrail işgal güçlerinde askerlere yönelik ruh sağlığı desteğinin azalmasıyla birlikte askeri intihar vakaları artış gösteriyor.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 1

Habere göre, 2026 yılının başından bu yana görevde bulunan en az 10 İsrailli siyonist asker intihar ederek hayatını kaybetti. Bunların altısı yalnızca Nisan ayında kaydedildi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 2

Ayrıca, savaş sırasında görev yapmış üç yedek askerin de bu ay, hizmetlerini tamamladıktan sonra intihar ettiği belirtildi. Bunun yanında, biri zorunlu hizmet yapan Sınır Polisi mensubu olmak üzere iki polis memuru da intihar sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 3

Verilerin, "savunma kurumları içindeki intihar vakalarında süregelen bir artışa işaret ettiği" ve bu eğilimin Ekim 2023'te Gazze soykırımını başlamasının ardından ortaya çıktığı ifade edildi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 4

"İŞLER YÜZÜMÜZE PATLADI"

İsrail işgal güçlerinin Personel Dairesi'nden üst düzey bir yetkili, bu sorunla mücadelede yaşanan zorlukları kabul ederek şöyle dedi:

"Savaşın başında durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünmüştük… ama işler yüzümüzde patladı."

Ordu kaynakları, uzun süren çatışmaların ve nispeten az sayıdaki personelin üzerinde biriken psikolojik yükün bu artışın temel nedenleri olduğunu belirtti.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 5

Bazı yetkililer ise Nisan ayındaki artışı "Anma Günü" etkinliklerine ve yas duygusunun yoğunlaşmasına bağladı. Ancak ruh sağlığı uzmanları, önceki yıllarda benzer bir tablo görülmediğini belirterek bu açıklamayı sorguladı.

Askerlik kaynaklı psikolojik travmalar yaşayan askerlerle çalışan aktivistler, Haaretz'e yaptıkları açıklamada, "ordunun kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine" ruh sağlığı desteğinin kapsamının daraldığını söyledi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 6

Özellikle, bu yılın başında yedek askerlerin sivil hayata dönmeden önce katıldığı psikolojik değerlendirme günlerinin iptal edildiğine dikkat çekildi. Bu uygulamanın daha sonra yalnızca kısmen yeniden başlatıldığı belirtildi.

Bir işgalci asker, destek eksikliğini eleştirerek şöyle konuştu:

"Bizi bu şekilde eve göndermek düpedüz sorumsuzluk."

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 7

Yedek birliklerde görev yapan ruh sağlığı subayları da, bu tür değerlendirme görüşmeleri yapılsa bile bunların çoğu zaman kısa ve yetersiz kaldığını söyledi. Bir subay bunu şöyle tanımladı:

"Bu, adeta kanayan ana damara yara bandı yapıştırmak gibi."

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 8

RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ

Haberde ayrıca, operasyon bölgelerinde görev yapan ruh sağlığı uzmanlarının sayısında da azalma olduğu vurgulandı. Bazı askerler, Güney Lübnan'daki çatışmalarda yer almalarına rağmen hiçbir uzmanla görüşmediklerini söyledi.

Bazı vakalarda ise siyonist komutanların, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan askerleri yeniden göreve dönmeye zorladığı ve hatta ruh sağlığı tedavisi almalarını engellediği belirtildi. Bunun nedenleri arasında muharip birliklerdeki personel eksikliği ve bazı durumlarda psikolojik destek konusundaki eski anlayışların etkili olduğu ifade edildi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 9

"BU GERÇEK BİR ALARM"

Ordunun ruh sağlığı klinik biriminin eski başkanı, şu uyarıda bulundu:

"En azından bazıları, komutanlar uyarı işaretlerine dikkat etmiş olsaydı kurtarılabilirdi. Bu artık sadece bir uyarı değil. Bu gerçek bir alarm."

Haaretz'in aktardığı verilere göre, savaş öncesi yıllarda yıllık ortalama yaklaşık 12 olan intihar vakalarında ciddi bir artış yaşandı.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 10

GERÇEK SAYI ÇOK DAHA YÜKSEK

Bu sayı, Ekim 2023 ile yıl sonu arasında 7'ye yükseldi; 2024 yılında 21'e, 2025 yılında ise 22'ye çıktı. Böylece son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Bu rakamlara, soykırım görevini tamamladıktan sonra intihar eden askerler dahil değil. Bu da gerçek sayının daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 11

İşgal güçlerinin, bu tür vakaları ancak medya haberleri ve kamuoyu baskısının ardından resmen kabul etmeye başladığı belirtildi.

Haberde örnek olarak, Gazze'de uzun süre görev yapan ve daha sonra TSSB tanısı konulan yedek askerler, yoğun çatışma koşullarına maruz kalan personel ile görevlerinin psikolojik yüküyle baş etmekte zorlanan insansız hava aracı operatörleri ve istihbarat personeli gösterildi.

İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu 12

İsrail işgal güçleri ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ruh sağlığını "kurumsal sorumluluğunun ayrılmaz bir parçası" olarak gördüğünü belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana ruh sağlığı sisteminin genişletildiği, yüzlerce uzmanın göreve alındığı ve bunların operasyon bölgelerine gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca, "on binlerce" personele duygusal destek ve değerlendirme süreçleri sağlandığı, her intihar vakasının gelecekte ders çıkarılması amacıyla ayrıntılı şekilde incelendiği savunuldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin