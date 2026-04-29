İsrail işgal güçlerinden tarihi intihar raporu
İsrail'in Haaretz gazetesinin yayımladığı habere göre, İsrail işgal güçlerinde askerlere yönelik ruh sağlığı desteğinin azalmasıyla birlikte askeri intihar vakaları artış gösteriyor.
Habere göre, 2026 yılının başından bu yana görevde bulunan en az 10 İsrailli siyonist asker intihar ederek hayatını kaybetti. Bunların altısı yalnızca Nisan ayında kaydedildi.
Ayrıca, savaş sırasında görev yapmış üç yedek askerin de bu ay, hizmetlerini tamamladıktan sonra intihar ettiği belirtildi. Bunun yanında, biri zorunlu hizmet yapan Sınır Polisi mensubu olmak üzere iki polis memuru da intihar sonucu yaşamını yitirdi.
Verilerin, "savunma kurumları içindeki intihar vakalarında süregelen bir artışa işaret ettiği" ve bu eğilimin Ekim 2023'te Gazze soykırımını başlamasının ardından ortaya çıktığı ifade edildi.
"İŞLER YÜZÜMÜZE PATLADI"
İsrail işgal güçlerinin Personel Dairesi'nden üst düzey bir yetkili, bu sorunla mücadelede yaşanan zorlukları kabul ederek şöyle dedi:
"Savaşın başında durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünmüştük… ama işler yüzümüzde patladı."
Ordu kaynakları, uzun süren çatışmaların ve nispeten az sayıdaki personelin üzerinde biriken psikolojik yükün bu artışın temel nedenleri olduğunu belirtti.
Bazı yetkililer ise Nisan ayındaki artışı "Anma Günü" etkinliklerine ve yas duygusunun yoğunlaşmasına bağladı. Ancak ruh sağlığı uzmanları, önceki yıllarda benzer bir tablo görülmediğini belirterek bu açıklamayı sorguladı.
Askerlik kaynaklı psikolojik travmalar yaşayan askerlerle çalışan aktivistler, Haaretz'e yaptıkları açıklamada, "ordunun kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine" ruh sağlığı desteğinin kapsamının daraldığını söyledi.