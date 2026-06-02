İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı"

Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılandırılan Suriye ordusunun ilk kez uluslararası bir askeri tatbikata katılması, İsrail'de dikkatle takip edilen gelişmeler arasında gösterildi.

Analizde en fazla yer verilen konulardan biri ise Suriye oldu.

İsrailli yazara göre önümüzdeki yıllarda Suriye ordusunun nasıl şekilleneceği, hangi ülkeler tarafından eğitileceği ve hangi askeri doktrini benimseyeceği Tel Aviv açısından kritik öneme sahip.

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına dikkat çeken gazete, EFES-2026'nın bu iş birliğinin sahaya yansıyan ilk büyük göstergelerinden biri olduğunu savundu.

"20 YILDIR YAPAMADIĞIMIZI YAPTILAR"

Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri ise Türkiye ile İran arasında yapılan karşılaştırma oldu.

Yazar, İran'ın yıllardır bölgesel nüfuz oluşturmaya çalıştığını hatırlatırken, Türkiye'nin ise devletler arası anlaşmalar, askeri eğitim programları ve savunma iş birlikleri sayesinde daha farklı bir model ortaya koyduğunu savundu.

Bu bölümde kullanılan "Türkiye, İran'ın 20 yılda yapmaya çalıştığını başardı" ifadesi, İsrail'de Ankara'nın artan etkisinin nasıl algılandığını ortaya koyan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı.