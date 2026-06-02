CANLI YAYIN

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail basınında Türkiye'nin son yıllarda artan bölgesel etkisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan kapsamlı analizde, Türkiye'nin Libya ve Suriye ile geliştirdiği askeri iş birlikleri mercek altına alınırken, Ankara'nın bölgedeki yükselişinin Tel Aviv'de ciddi endişe yarattığı ortaya kondu.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 1

İsrailli yazar, özellikle geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 tatbikatını örnek göstererek Türkiye'nin yalnızca askeri kapasitesini değil, bölgesel nüfuzunu da gözler önüne serdiğini savundu.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 2

"TÜRKLER TEL AVİV'İ KUŞATIYOR"

Yedioth Ahronoth'taki analizde en dikkat çeken bölüm, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkisinin değerlendirilmesi oldu.

Yazar, Ankara'nın son yıllarda kurduğu askeri ve diplomatik ilişkileri sıralayarak Türkiye'nin İsrail'in çevresinde yeni bir etki alanı oluşturduğunu öne sürdü. Analizde, Türk savunma sanayii ürünleri, askeri eğitim faaliyetleri ve bölgesel ortaklıklar üzerinden şekillenen yeni yapının Tel Aviv açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği savunuldu.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 3

İsrail basını, bu tabloyu tarif ederken oldukça çarpıcı bir ifade kullandı: "Türkler Tel Aviv'i kuşatıyor."

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 4

"ASIL DİKKAT ÇEKEN TANKLAR DEĞİL, MİSAFİRLERDİ"

Analizde EFES-2026 tatbikatında sergilenen askeri kabiliyetlerden çok tatbikata katılan ülkelerin önem taşıdığı vurgulandı.

50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığı organizasyonda Bayraktar TB3'lerin TCG Anadolu üzerinden görev yaptığı, Bayraktar Akıncı'nın aktif rol üstlendiği ve Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin sergilendiği hatırlatıldı.

Ancak İsrailli yazara göre tatbikatın asıl mesajı kullanılan silah sistemlerinde değil, katılımcı ülkelerde saklıydı.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 5

İLK KEZ AYNI BAYRAK ALTINDA

Yedioth Ahronoth'un dikkat çektiği bir diğer unsur ise Libya'nın katılımı oldu.

Tatbikata ülkenin doğusundan ve batısından gelen toplam 502 Libyalı askerin katıldığı belirtilirken, rakip grupların ilk kez yurt dışında ortak bir faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

İsrail basını, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği "Tek Libya, Tek Ordu" yaklaşımını hatırlatarak bu gelişmenin Ankara'nın bölgedeki etkisini artıran önemli adımlardan biri olduğunu yazdı.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 6

SURİYE DETAYI TEL AVİV'İ ALARMA GEÇİRDİ

Analizde en fazla yer verilen konulardan biri ise Suriye oldu.

Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılandırılan Suriye ordusunun ilk kez uluslararası bir askeri tatbikata katılması, İsrail'de dikkatle takip edilen gelişmeler arasında gösterildi.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 7

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına dikkat çeken gazete, EFES-2026'nın bu iş birliğinin sahaya yansıyan ilk büyük göstergelerinden biri olduğunu savundu.

İsrailli yazara göre önümüzdeki yıllarda Suriye ordusunun nasıl şekilleneceği, hangi ülkeler tarafından eğitileceği ve hangi askeri doktrini benimseyeceği Tel Aviv açısından kritik öneme sahip.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 8

"20 YILDIR YAPAMADIĞIMIZI YAPTILAR"

Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri ise Türkiye ile İran arasında yapılan karşılaştırma oldu.

Yazar, İran'ın yıllardır bölgesel nüfuz oluşturmaya çalıştığını hatırlatırken, Türkiye'nin ise devletler arası anlaşmalar, askeri eğitim programları ve savunma iş birlikleri sayesinde daha farklı bir model ortaya koyduğunu savundu.

Bu bölümde kullanılan "Türkiye, İran'ın 20 yılda yapmaya çalıştığını başardı" ifadesi, İsrail'de Ankara'nın artan etkisinin nasıl algılandığını ortaya koyan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 9

ANKARA'NIN AVANTAJI NATO

Yedioth Ahronoth, Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya önemli bir avantaj sağladığını da ileri sürdü.

Analizde, EFES-2026'ya ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere dahil çok sayıda NATO ülkesinin katıldığı hatırlatılarak, Suriyeli askerlerin ilk kez Batılı ülkelerin askerleriyle aynı tatbikat ortamında bulunmasının Türkiye'nin diplomatik etkisini artırdığı yorumu yapıldı.

İsrail basınına göre bu durum Ankara'nın bölgesel açılımlarına uluslararası meşruiyet kazandıran önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 10

"İZMİR'DEN VERİLEN MESAJ"

Analizin sonunda ise EFES-2026'nın yalnızca askeri değil siyasi bir mesaj taşıdığı öne sürüldü.

İsrailli yazar, Türkiye'nin Libya'dan Suriye'ye uzanan ilişkiler ağının bölgesel dengeler açısından yeni sonuçlar doğurabileceğini savunurken, İzmir'de verilen görüntülerin sıradan bir tatbikatın ötesinde anlam taşıdığını iddia etti.

İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı" 11

Yedioth Ahronoth'ta yer alan değerlendirme, son dönemde İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi, bölgesel diplomatik hamleleri ve askeri iş birliklerine yönelik artan ilginin son örneklerinden biri oldu.

Özellikle "Tel Aviv'i kuşatıyorlar" ve "20 yıldır yapamadığımızı yaptılar" gibi ifadeler, Türkiye'nin bölgede artan etkisinin İsrail'de nasıl bir dikkat ve endişeyle takip edildiğini gözler önüne serdi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin