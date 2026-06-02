İsrail basınında Türkiye paniği! "İran'ın 20 yılda yapamadığını Ankara başardı"
İsrail basınında Türkiye'nin son yıllarda artan bölgesel etkisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan kapsamlı analizde, Türkiye'nin Libya ve Suriye ile geliştirdiği askeri iş birlikleri mercek altına alınırken, Ankara'nın bölgedeki yükselişinin Tel Aviv'de ciddi endişe yarattığı ortaya kondu.
İsrailli yazar, özellikle geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 tatbikatını örnek göstererek Türkiye'nin yalnızca askeri kapasitesini değil, bölgesel nüfuzunu da gözler önüne serdiğini savundu.
"TÜRKLER TEL AVİV'İ KUŞATIYOR"
Yedioth Ahronoth'taki analizde en dikkat çeken bölüm, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkisinin değerlendirilmesi oldu.
Yazar, Ankara'nın son yıllarda kurduğu askeri ve diplomatik ilişkileri sıralayarak Türkiye'nin İsrail'in çevresinde yeni bir etki alanı oluşturduğunu öne sürdü. Analizde, Türk savunma sanayii ürünleri, askeri eğitim faaliyetleri ve bölgesel ortaklıklar üzerinden şekillenen yeni yapının Tel Aviv açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği savunuldu.
İsrail basını, bu tabloyu tarif ederken oldukça çarpıcı bir ifade kullandı: "Türkler Tel Aviv'i kuşatıyor."
"ASIL DİKKAT ÇEKEN TANKLAR DEĞİL, MİSAFİRLERDİ"
Analizde EFES-2026 tatbikatında sergilenen askeri kabiliyetlerden çok tatbikata katılan ülkelerin önem taşıdığı vurgulandı.
50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığı organizasyonda Bayraktar TB3'lerin TCG Anadolu üzerinden görev yaptığı, Bayraktar Akıncı'nın aktif rol üstlendiği ve Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sisteminin sergilendiği hatırlatıldı.
Ancak İsrailli yazara göre tatbikatın asıl mesajı kullanılan silah sistemlerinde değil, katılımcı ülkelerde saklıydı.
İLK KEZ AYNI BAYRAK ALTINDA
Yedioth Ahronoth'un dikkat çektiği bir diğer unsur ise Libya'nın katılımı oldu.
Tatbikata ülkenin doğusundan ve batısından gelen toplam 502 Libyalı askerin katıldığı belirtilirken, rakip grupların ilk kez yurt dışında ortak bir faaliyet yürüttüğü vurgulandı.
İsrail basını, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği "Tek Libya, Tek Ordu" yaklaşımını hatırlatarak bu gelişmenin Ankara'nın bölgedeki etkisini artıran önemli adımlardan biri olduğunu yazdı.