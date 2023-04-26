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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Tarihin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak. Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:36
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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Katalonya'nın Lleida kenti yakınlarında bulunan Urgell Kanalları, çiftçileri bu yaz için ekin türlerini değiştirmeye zorlayan kuraklık sorunu nedeniyle sulamada kullanılmayacak.

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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Tarihinin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Bölgede kalan suyun nüfus, sanayi ve hayvanlar için kullanılacağını belirten yetkililer, yaklaşık 77 bin nüfusa içme suyu taşıdığından, belediyelere ikmal garantisi sağlayacak suyun her zaman kanallarda dolaşacağını ifade etti.

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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.

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İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.