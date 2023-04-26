İspanya’yı kuraklık vurdu! 161 yıl sonra kapanıyor

Tarihin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak. Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.