İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

İlk olarak Çin'de görülen ardından tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da en katı sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulayan ülkelerden biri olan İspanya, mevcut kısıtlamları gevşetmeye başlarken, vatandaşlar sokaklara akın etti.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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