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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

İlk olarak Çin'de görülen ardından tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da en katı sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulayan ülkelerden biri olan İspanya, mevcut kısıtlamları gevşetmeye başlarken, vatandaşlar sokaklara akın etti.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:42
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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.

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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.

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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

İspanya'da yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında halkın sadece gıda ya ilaç almak, evden çalışamamaları halinde işe gitmek ya da köpek gezdirmek gibi nedenlerle evden çıkmasına izin veriliyordu.

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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

Bugün itibarıyla yetişkinler, yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek gibi egzersiz amaçlı olarak da sokağa çıkmaya başladı.

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İspanya'da şoke eden görüntü! İzin çıktı sokaklara akın ettiler...

Ancak sokaklarda kalabalığın önlenmesi için sokağa çıkma saatleri yaş gruplarına göre düzenleniyor.