BİZE ULAŞIN
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü
İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi. İspanya Yüksek Mahkemesinin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu gerekçesiyle 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.
Giriş Tarihi: 27.10.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 00:13
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10