27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi. İspanya Yüksek Mahkemesinin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu gerekçesiyle 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 00:13
  • 1
  • 10
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı bağımsızlık yanlısı radikal grubun sosyal medya aracılığıyla kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası önünde organize ettiği izinsiz gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

  • 2
  • 10
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

Polis araçlarına taş, yumurta ve tenis topu atan göstericilere güvenlik mensupları müdahale etti.

  • 3
  • 10
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

İspanyol basını, en az 2 kişinin gözaltına alındığını ve biri hastanede tedavi altında, yaralananların olduğunu yazdı.

  • 4
  • 10
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

Bu arada, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosluğunca sosyal paylaşım sitelerinde yer verilen açıklamada, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barcelona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

  • 5
  • 10
İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

Barcelona'da gün içinde bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve 350 bin kişinin katıldığı açıklanan gösteri barışçıl şekilde sona ermişti.