İspanya'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahalesi! Sokaklar savaş alanına döndü

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi. İspanya Yüksek Mahkemesinin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu gerekçesiyle 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.