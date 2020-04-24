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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

İslam dünyası 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına, buruk girdi. Corona virüs nedeniyle kırmızı alarmda olan dünya, eve kapandı. Tedbirler gereği cami ve ibadethaneler geçici bir süreliğine toplu ibadete kapatıldı. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:41
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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı.

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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa'nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi.

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İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi! Görüntüler geldi

Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı.