İşgalci İsrail yavaş yavaş böyle çalmış: 7 Ekim 2023'ten bu yana bin kilometre
İngiliz gazetesi Financial Times'ın dikkat çeken analizine göre işgalci İsrail güçleri, 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı saldırılar ve askeri operasyonlarla Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı işgal etti.
Financial Times'ın analizine göre işgalci İsrail güçleri, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha saldırgan bir askeri doktrin geliştirmesiyle birlikte bölgede geniş çaplı bir işgal stratejisini devreye aldı.
Gazetenin hesaplamalarına göre İsrail, Gazze, Lübnan ve Suriye'de İsrail'in 1949 sınırlarının yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 1000 kilometrekarelik alanı fiilen işgal etti.
Analizde, Netanyahu hükümetinin izlediği yaklaşımın aşırı sağcı ve ultra milliyetçi çevreler tarafından desteklendiği, ancak bunun milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve büyük yıkıma neden olduğu vurgulandı.
"GÜVENLİK BÖLGESİ" DEDİLER, İŞGALİ DERİNLEŞTİRDİLER
Haberde işgal edilen alanların yarısından fazlasının Güney Lübnan'da bulunduğu belirtildi.
İşgalci İsrail güçlerinin Lübnan topraklarında yaklaşık 12 kilometre derinliğe kadar ilerlediği ve burada "güvenlik bölgesi" adı altında yeni bir fiili kontrol alanı oluşturduğu ifade edildi.
İsrail yönetimi bunun Hizbullah'ın sınır bölgelerine saldırmasını önlemek amacıyla yapıldığını savunsa da bölgede yaşayan siviller açısından bunun yeni bir işgal hattı anlamına geldiği yorumları yapılıyor.
Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada, "Bizi ateş çemberiyle kuşatmak istediler; biz güvenlik çemberi oluşturduk" ifadelerini kullanmıştı.
GAZZE'DE TOPRAKLAR PARÇA PARÇA YUTULDU
Financial Times'ın analizinde Gazze'deki durumun çok daha ağır olduğuna dikkat çekildi.
Habere göre işgalci İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını fiilen kontrol ediyor. Ayrıca İsrail'in "Sarı Hat" adı verilen bölgenin ötesine geçerek yeni tampon bölgeler oluşturduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler yetkililerinin verdiği bilgilere göre oluşturulan ek tampon bölgeler Gazze'de yaşam alanını daha da daralttı.
Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin savaş öncesi Gazze topraklarının yalnızca yüzde 40'lık bölümüne sıkıştırıldığı ifade edildi.
ŞEHİRLER HARABEYE DÖNDÜ, MİLYONLAR YERİNDEN EDİLDİ
Financial Times, Netanyahu hükümetinin saldırgan stratejisinin yalnızca askeri sonuçlar doğurmadığını, aynı zamanda büyük bir insani yıkım yarattığını yazdı.
Gazze'de geniş yerleşim alanlarının yok edildiği, Lübnan sınırındaki köylerin boşaltıldığı ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı belirtildi.
Özellikle Gazze'deki ağır bombardımanın ardından şehirlerin büyük bölümünün yaşanamaz hale geldiği ifade edildi.