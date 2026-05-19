İşgalci İsrail yavaş yavaş böyle çalmış: 7 Ekim 2023'ten bu yana bin kilometre

İngiliz gazetesi Financial Times'ın dikkat çeken analizine göre işgalci İsrail güçleri, 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı saldırılar ve askeri operasyonlarla Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı işgal etti.

Financial Times'ın analizine göre işgalci İsrail güçleri, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha saldırgan bir askeri doktrin geliştirmesiyle birlikte bölgede geniş çaplı bir işgal stratejisini devreye aldı.

Gazetenin hesaplamalarına göre İsrail, Gazze, Lübnan ve Suriye'de İsrail'in 1949 sınırlarının yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 1000 kilometrekarelik alanı fiilen işgal etti.

Analizde, Netanyahu hükümetinin izlediği yaklaşımın aşırı sağcı ve ultra milliyetçi çevreler tarafından desteklendiği, ancak bunun milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve büyük yıkıma neden olduğu vurgulandı.

"GÜVENLİK BÖLGESİ" DEDİLER, İŞGALİ DERİNLEŞTİRDİLER

Haberde işgal edilen alanların yarısından fazlasının Güney Lübnan'da bulunduğu belirtildi.

İşgalci İsrail güçlerinin Lübnan topraklarında yaklaşık 12 kilometre derinliğe kadar ilerlediği ve burada "güvenlik bölgesi" adı altında yeni bir fiili kontrol alanı oluşturduğu ifade edildi.

İsrail yönetimi bunun Hizbullah'ın sınır bölgelerine saldırmasını önlemek amacıyla yapıldığını savunsa da bölgede yaşayan siviller açısından bunun yeni bir işgal hattı anlamına geldiği yorumları yapılıyor.

Netanyahu geçen ay yaptığı açıklamada, "Bizi ateş çemberiyle kuşatmak istediler; biz güvenlik çemberi oluşturduk" ifadelerini kullanmıştı.

GAZZE'DE TOPRAKLAR PARÇA PARÇA YUTULDU

Financial Times'ın analizinde Gazze'deki durumun çok daha ağır olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre işgalci İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını fiilen kontrol ediyor. Ayrıca İsrail'in "Sarı Hat" adı verilen bölgenin ötesine geçerek yeni tampon bölgeler oluşturduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin verdiği bilgilere göre oluşturulan ek tampon bölgeler Gazze'de yaşam alanını daha da daralttı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin savaş öncesi Gazze topraklarının yalnızca yüzde 40'lık bölümüne sıkıştırıldığı ifade edildi.

ŞEHİRLER HARABEYE DÖNDÜ, MİLYONLAR YERİNDEN EDİLDİ

Financial Times, Netanyahu hükümetinin saldırgan stratejisinin yalnızca askeri sonuçlar doğurmadığını, aynı zamanda büyük bir insani yıkım yarattığını yazdı.

Gazze'de geniş yerleşim alanlarının yok edildiği, Lübnan sınırındaki köylerin boşaltıldığı ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı belirtildi.

Özellikle Gazze'deki ağır bombardımanın ardından şehirlerin büyük bölümünün yaşanamaz hale geldiği ifade edildi.

SURİYE'DE BEŞŞAR ESAD SONRASI FIRSATÇI HAMLE

Haberde dikkat çeken başlıklardan biri de Suriye oldu.

Financial Times, işgalci İsrail güçlerinin Aralık 2024'te Beşşar Esad yönetiminin çökmesinin ardından Suriye içinde yeni alanlara ilerlediğini yazdı.

İsrail işgal güçlerinin sınırın birkaç kilometre içine kadar girerek yeni askeri noktalar kurduğu belirtildi.

Gazetenin analizine göre İsrail'in Suriye'de fiilen kontrol ettiği alan yaklaşık 233 kilometrekareyi buluyor.

Bu alanın kuzeyde stratejik Cebel eş-Şeyh / Hermon Dağı'ndan başlayıp güneyde Mariyah bölgesine kadar uzandığı ifade edildi.

"BÜYÜK ARZ-I MEVUD" ENDİŞESİ BÜYÜYOR

İsrail'deki aşırı sağcı isimlerin açıklamaları bölgede "Büyük Arz-ı Mevud" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Aşırı milliyetçi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunduğu belirtildi.

Haberde Netanyahu kabinesindeki bakanların yaklaşık üçte birinin 2024 yılında Gazze'de yeni yerleşimler kurulmasıyla ilgili konferanslara katıldığı bilgisi yer aldı.

Yerleşimci grupların Gazze, Lübnan ve Suriye'ye girerek buralarda fiili varlık oluşturmaya çalıştıkları ifade edildi.

GÜNEY LÜBNAN İÇİN "YENİ SINIR" PLANI

Financial Times'ın haberine göre Smotrich, Litani Nehri'nin İsrail ile Lübnan arasında "yeni sınır" olması çağrısında bulundu.

Likud Partisi'nden bazı milletvekillerinin de Litani'nin güneyindeki tüm bölgenin işgal edilmesi ve Lübnan nüfusundan temizlenmesi yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

Bu açıklamalar bölgede "kalıcı işgal" korkusunu daha da artırdı.

"20 YIL ÖNCE UÇ GÖRÜŞ DENİLEN NOKTAYA GELİNDİ"

Haberde görüşlerine yer verilen bir Arap diplomat, bugün aşırı görülen fikirlerin yıllar içinde İsrail siyasetinin merkezine taşındığını söyledi.

Diplomat, "Gazze, Lübnan ve Suriye'de yerleşim kurulması bugün aşırı fikir gibi görülebilir. Ancak Batı Şeria'da bugün yaşananlar da 20 yıl önce aşırı fikir olarak görülüyordu" ifadelerini kullandı.

İŞGAL KALICI HALE Mİ GETİRİLİYOR?

Financial Times'ın analizinde dikkat çekilen en önemli başlıklardan biri de İsrail'in işgal ettiği bölgelerde kalıcı hale gelip gelmeyeceği oldu.

İsrail yönetiminin Gazze'de kalıcı tampon bölgeler oluşturduğu, Güney Lübnan'da askeri varlığını sürdürmek istediği ve Suriye'de yeni denge arayışında olduğu belirtildi.

İsrailli eski güvenlik yetkilisi Yaakov Amidror'un, Gazze'de "bir ila iki kilometrelik kalıcı tampon bölge" beklediğini söylediği aktarıldı.

"TRUMP İSTERSE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALABİLİRLER"

Haberde Tel Aviv Üniversitesi'nden eski askeri istihbarat yetkilisi Michael Milshtein'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Milshtein, "Eğer Donald Trump Netanyahu'ya Güney Lübnan'dan, Suriye'den veya Gazze'den çekilmesini emrederse buna uymak zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE KAYGI BÜYÜYOR

Lübnanlı yetkililer ise özel görüşmelerde İsrail'in işgali kalıcı hale getirmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Haberde bir Lübnanlı yetkilinin, "İsrail sürekli topraklarımızda ilerliyor ve kimse onları durdurmuyor. Güney Lübnan'ı kendi arka bahçeleri gibi görüyorlar" sözlerine yer verildi.

