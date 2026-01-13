İran’ın sözde şahı ve Pehlevi Hanedanı: Batı’nın kukla planı deşifre oldu! İsrail’in desteklediği Pehleviler kimdir?

İran'da her kriz anında yeniden vitrine sürülen Pehlevi ailesinin perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İngiliz desteğiyle iktidara gelen, Türk varlığını hedef alan ve bugün İsrail'le açık ittifak kuran Pehlevi hanedanının Batı tarafından İran'a dayatılmak istenen yeni kukla senaryonun merkezinde olduğunu anlattı. Rıza Pehlevi'nin İsrail bağlantıları ve Batı destekli planın tüm detayları A Haber ekranlarında deşifre edildi.

İran'da yaşanan her karışıklıkta sahneye çıkan, Batı'nın ve İsrail'in gölgesindeki Pehlevi ailesi mercek altına alındı. Bir asır önce İngiliz desteğiyle Türk hanedanlarının etkisini silen, bugün ise Siyonizm'le kol kola giren Pehlevi hanedanının bilinmeyenlerini A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında anlattı. İRAN'IN "SÖZDE ŞAHI" PEHLEVİLER! İşte İran'daki "Sözde Şah" Rıza Pehlevi ve ailesinin karanlık geçmişi ile Batı'nın İran üzerindeki yeni senaryosu.

İSRAİL VE BATI'NIN İRAN PLANI: "PEHLEVİLERİ ÖN PLANA ÇIKARIYORLAR" İran'daki toplumsal olayların arkasındaki dış desteğe ve Pehlevi ailesinin bu süreçteki rolüne dikkat çeken Orhan Sali, "Suriye'de İsrail nasıl SDG'yi destekliyorsa, İran'da da Pehlevi'yi çok açık bir şekilde destekliyor. Batı dünyası, İran'da rejim karşıtı bir ayaklanma olması durumunda Pehlevi ailesini kukla bir yönetim olarak başa getirme hevesi içinde. Pehlevi bir hanedanlık değil, 1925'te İngiliz desteğiyle ortaya çıkmış ve 1979'a kadar İran'ı yönetmiş bir baba-oğul dönemidir." sözleriyle aktardı.

TÜRK DÜŞMANLIĞI VE PEHLEVİLERİN YÜKSELİŞİ İran coğrafyasındaki bin yıllık Türk hakimiyetinin Pehleviler eliyle nasıl kırılmak istendiğini vurgulayan Sali, "İran'da yaklaşık bin yıllık bir Türk hanedanı etkisi vardı. 1925'e kadar Türk hanedanlıkları yönetmişti. Pehlevilerin gelişiyle birlikte bu coğrafyadaki Türk varlığı silinmek istendi. Türkçe yasaklandı, kitaplar kaldırıldı ve Azerbaycan Türkleri üzerindeki baskı hat safhaya ulaştı. Bugün uygulanan baskıcı Pehlevi politikalarının temeli Rıza Şah Pehlevi döneminde atılmıştır." ifadelerini kullandı.

SİYONİST DOSTU RIZA PEHLEVİ: "NETANYAHU İLE KOL KOLA" Pehlevi ailesinin günümüzdeki temsilcisi Rıza Pehlevi'nin İsrail ile olan yakın ilişkilerini değerlendiren Orhan Sali, "Rıza Pehlevi bugün Batı dünyasında şahlığın devamı olduğu yönünde yoğun bir propaganda yürütüyor. İsrail'i arkasına alarak 'İran'da bir ayaklanma olursa hazırım' mesajı veriyor. Netanyahu ile yan yana fotoğrafları ve Kudüs'teki Ağlama Duvarı ziyaretleri, bu kirli ittifakın en net göstergesidir. İsrail ve Batı, Pehlevi üzerinden İran'da kendine bağlı bir yönetim devşirmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.