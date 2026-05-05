Bu kez en kritik fark ise silahlı insansız hava araçları (drone'lar). İran'ın geniş drone envanteri, ticari gemiler ve savaş unsurlarını düşük maliyetle hedef alabilmesini sağlıyor.

WSJ'nin haberine göre İran, 1980'lerdeki Tanker Savaşı döneminde uyguladığı yöntemleri güncelleyerek yeniden sahaya sürdü. O dönemde füzeler, mayınlar ve sürat tekneleriyle Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışan Tahran yönetimi, bugün aynı stratejiyi çok daha gelişmiş araçlarla uyguluyor.

Bu stratejiyle İran, doğrudan büyük bir savaşa girmeden, bölgedeki deniz trafiğini tehdit ederek karşı tarafın ekonomik ve askeri maliyetini artırmayı hedefliyor.

WSJ'ye konuşan uzmanlara göre İran'ın temel yaklaşımı değişmiş değil. Emekli ABD'li diplomat Tom Duffy, İran'ın uzun yıllardır aynı stratejiyi izlediğini belirterek, bunun "maliyet yükleme stratejisi" olduğunu vurguluyor.

WSJ analizine göre, son iki ayda İran Devrim Muhafızları'nın 25'ten fazla ticari gemiye ateş açtığı, iki gemiye el koyduğu ve ABD donanmasını mesafede tutmayı başardığı ifade ediliyor.

ABD'NİN SINIRLI HAMLESİ: ESKORT YOK, UZAKTAN MÜDAHALE

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD'nin sahadaki askeri yaklaşımı. 1980'lerde olduğu gibi doğrudan tanker eskortu yerine, Washington'un daha sınırlı bir strateji izlediği belirtiliyor.

ABD'nin planı; gemilere güvenli rotalar göstermek, mayın bilgisi paylaşmak ve uzaktan askeri gözetim sağlamak. Ancak bu yaklaşımın yeterli olup olmayacağı denizcilik sektöründe ciddi şekilde tartışılıyor.