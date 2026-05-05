CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel enerji trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Wall Street Journal'ın (WSJ) analizine göre İran, ABD ve İsrail'in tartışmalı saldırılarına karşı 1980'lerden miras kalan taktikleri modern teknolojilerle birleştirerek deniz ticaretini baskı altına alan kapsamlı bir strateji yürütüyor. Bölgedeki gelişmeler, yalnızca askeri değil ekonomik bir savaşın da derinleştiğini gösteriyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 1

WSJ'nin haberine göre İran, 1980'lerdeki Tanker Savaşı döneminde uyguladığı yöntemleri güncelleyerek yeniden sahaya sürdü. O dönemde füzeler, mayınlar ve sürat tekneleriyle Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışan Tahran yönetimi, bugün aynı stratejiyi çok daha gelişmiş araçlarla uyguluyor.

Bu kez en kritik fark ise silahlı insansız hava araçları (drone'lar). İran'ın geniş drone envanteri, ticari gemiler ve savaş unsurlarını düşük maliyetle hedef alabilmesini sağlıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 2

"MALİYET YÜKLEME STRATEJİSİ": ABD'YE DOĞRUDAN MESAJ

WSJ'ye konuşan uzmanlara göre İran'ın temel yaklaşımı değişmiş değil. Emekli ABD'li diplomat Tom Duffy, İran'ın uzun yıllardır aynı stratejiyi izlediğini belirterek, bunun "maliyet yükleme stratejisi" olduğunu vurguluyor.

Bu stratejiyle İran, doğrudan büyük bir savaşa girmeden, bölgedeki deniz trafiğini tehdit ederek karşı tarafın ekonomik ve askeri maliyetini artırmayı hedefliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 3

HÜRMÜZ'DE FİİLİ KONTROL: 25'TEN FAZLA GEMİ HEDEF ALINDI

WSJ analizine göre, son iki ayda İran Devrim Muhafızları'nın 25'ten fazla ticari gemiye ateş açtığı, iki gemiye el koyduğu ve ABD donanmasını mesafede tutmayı başardığı ifade ediliyor.

Bu tablo, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın fiilen İran kontrolüne girdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 4

ABD'NİN SINIRLI HAMLESİ: ESKORT YOK, UZAKTAN MÜDAHALE

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD'nin sahadaki askeri yaklaşımı. 1980'lerde olduğu gibi doğrudan tanker eskortu yerine, Washington'un daha sınırlı bir strateji izlediği belirtiliyor.

ABD'nin planı; gemilere güvenli rotalar göstermek, mayın bilgisi paylaşmak ve uzaktan askeri gözetim sağlamak. Ancak bu yaklaşımın yeterli olup olmayacağı denizcilik sektöründe ciddi şekilde tartışılıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 5

İRAN'IN YENİ GÜCÜ: DRON FİLOSU VE JEOPOLİTİK DESTEK

WSJ'ye göre İran'ın bugünkü en büyük avantajı yalnızca coğrafi konumu değil. Tahran yönetimi artık Rusya ve Çin gibi aktörlerle daha yakın ilişkiler kurmuş durumda.

Ayrıca modern silah sistemleri ve özellikle dron teknolojisi, İran'a düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir baskı aracı sunuyor. Bu durum, ABD'nin askeri üstünlüğünü sahada sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 6

TARİH TEKRAR MI EDİYOR? AMA BU KEZ ŞARTLAR FARKLI

1980'lerde yaşanan Tanker Savaşı'nda ABD doğrudan sahaya inmiş, Kuveyt tankerlerine eskort sağlamış ve İran hedeflerine açık operasyonlar düzenlemişti.

Ancak WSJ analizine göre bugün tablo farklı: ABD donanması daha küçük, doğrudan angajmandan kaçınıyor ve operasyonlarını daha çok Hürmüz dışından yürütüyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 7

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN KRİTİK TEHLİKE

Uzmanlara göre İran'ın Hürmüz stratejisi yalnızca askeri bir hamle değil; aynı zamanda küresel ekonomiyi hedef alan bir baskı aracı. Petrol sevkiyatının dar bir boğazdan geçmesi, bu bölgedeki her gerilimi dünya piyasaları için kritik hale getiriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, bugün çok daha geniş bir kriz alanına dönüşmüş durumda. Hürmüz'de yaşanan her gelişme, enerji fiyatlarından ticaret yollarına kadar küresel dengeleri doğrudan etkiliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede 8

HÜRMÜZ, YENİ NESİL BİR GÜÇ MÜCADELESİNİN MERKEZİ

WSJ'nin ortaya koyduğu tabloya göre İran, klasik askeri çatışma yerine asimetrik ve ekonomik baskıya dayalı bir strateji izliyor. Bu strateji, ABD'nin doğrudan üstünlük kurmasını zorlaştırırken, bölgedeki gerilimi uzun vadeli ve yıpratıcı bir mücadeleye dönüştürüyor.

Hürmüz Boğazı'nda şekillenen bu yeni denklem, yalnızca bölgesel değil küresel bir güç mücadelesinin de merkezine dönüşmüş durumda.

Mobil uygulamalarımızı indirin