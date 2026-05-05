İran'ın Hürmüz Boğazı planı ortaya çıktı ABD'ye karşı miras strateji devrede
Küresel enerji trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Wall Street Journal'ın (WSJ) analizine göre İran, ABD ve İsrail'in tartışmalı saldırılarına karşı 1980'lerden miras kalan taktikleri modern teknolojilerle birleştirerek deniz ticaretini baskı altına alan kapsamlı bir strateji yürütüyor. Bölgedeki gelişmeler, yalnızca askeri değil ekonomik bir savaşın da derinleştiğini gösteriyor.
WSJ'nin haberine göre İran, 1980'lerdeki Tanker Savaşı döneminde uyguladığı yöntemleri güncelleyerek yeniden sahaya sürdü. O dönemde füzeler, mayınlar ve sürat tekneleriyle Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışan Tahran yönetimi, bugün aynı stratejiyi çok daha gelişmiş araçlarla uyguluyor.
Bu kez en kritik fark ise silahlı insansız hava araçları (drone'lar). İran'ın geniş drone envanteri, ticari gemiler ve savaş unsurlarını düşük maliyetle hedef alabilmesini sağlıyor.
"MALİYET YÜKLEME STRATEJİSİ": ABD'YE DOĞRUDAN MESAJ
WSJ'ye konuşan uzmanlara göre İran'ın temel yaklaşımı değişmiş değil. Emekli ABD'li diplomat Tom Duffy, İran'ın uzun yıllardır aynı stratejiyi izlediğini belirterek, bunun "maliyet yükleme stratejisi" olduğunu vurguluyor.
Bu stratejiyle İran, doğrudan büyük bir savaşa girmeden, bölgedeki deniz trafiğini tehdit ederek karşı tarafın ekonomik ve askeri maliyetini artırmayı hedefliyor.
HÜRMÜZ'DE FİİLİ KONTROL: 25'TEN FAZLA GEMİ HEDEF ALINDI
WSJ analizine göre, son iki ayda İran Devrim Muhafızları'nın 25'ten fazla ticari gemiye ateş açtığı, iki gemiye el koyduğu ve ABD donanmasını mesafede tutmayı başardığı ifade ediliyor.
Bu tablo, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın fiilen İran kontrolüne girdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.
ABD'NİN SINIRLI HAMLESİ: ESKORT YOK, UZAKTAN MÜDAHALE
Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD'nin sahadaki askeri yaklaşımı. 1980'lerde olduğu gibi doğrudan tanker eskortu yerine, Washington'un daha sınırlı bir strateji izlediği belirtiliyor.
ABD'nin planı; gemilere güvenli rotalar göstermek, mayın bilgisi paylaşmak ve uzaktan askeri gözetim sağlamak. Ancak bu yaklaşımın yeterli olup olmayacağı denizcilik sektöründe ciddi şekilde tartışılıyor.
İRAN'IN YENİ GÜCÜ: DRON FİLOSU VE JEOPOLİTİK DESTEK
WSJ'ye göre İran'ın bugünkü en büyük avantajı yalnızca coğrafi konumu değil. Tahran yönetimi artık Rusya ve Çin gibi aktörlerle daha yakın ilişkiler kurmuş durumda.
Ayrıca modern silah sistemleri ve özellikle dron teknolojisi, İran'a düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir baskı aracı sunuyor. Bu durum, ABD'nin askeri üstünlüğünü sahada sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.