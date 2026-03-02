İran’daki Natanz Nükleer Tesisi nerede? Kaç metre yer altında, özellikleri neler?

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki nükleer temsilcisi Reza Najafi, ülkenin en kritik nükleer merkezlerinden biri olan Natanz tesisinin pazar günü düzenlenen saldırıda hedef alındığını açıkladı. Najafi, saldırının ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen ortak askeri operasyonlar sırasında meydana geldiğini söyledi.

Natanz'ın hedef alınması, yalnızca askeri bir gelişme olarak değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

Reuters'ın saldırının hangi tesise yönelik olduğu sorusuna yanıt veren Najafi, vurulan yerin Natanz olduğunu doğruladı. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin merkezinde yer alan kompleks, geçmişte de sabotaj ve siber saldırı iddialarıyla gündeme gelmişti.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEDİR, NEREDE VE NEDEN ÖNEMLİ?

Natanz nükleer tesisi, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde, Kum (Qom) kenti yakınlarında yer alıyor. Dağlarla çevrili bir ova üzerinde kurulan kompleks, güvenlik gerekçesiyle kısmen yer altına inşa edildi.

Tesis iki ana bölümden oluşuyor:

1️⃣ Yakıt Zenginleştirme Tesisi (FEP)

Yer altında konumlanan ana üretim birimi. Ticari ölçekte zenginleştirme kapasitesine sahip olan bu bölümün 50 bin santrifüje kadar kapasiteye uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Saldırı öncesinde yaklaşık 16 bin santrifüj kurulu bulunuyordu. Bunların yaklaşık 13 bini aktif olarak çalışıyor ve uranyumu yüzde 5 saflık seviyesine kadar zenginleştiriyordu.

Diplomatik kaynaklara göre FEP, yerin yaklaşık üç kat altında bulunuyor. Bu durum tesise stratejik koruma sağlıyor.