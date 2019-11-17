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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

İran'da ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterileri şiddetleniyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olayların devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan dönüşünde "Hedef İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek" diye muhataplarını uyarmıştı.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 15:39
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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

İran'da benzin fiyatlarındaki yüzde 50'lik artış ve ucuz benzine kota getirilmesi taşları yerinden oynattı, bir gün içinde tüm ülkeye yayılan protestolar patlak verdi. Toplam 40 şehir ve ilçede protestocular sokağa indi.

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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

Gösteriler başta başkent Tahran olmak üzere Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan kentlerine de yayıldı.

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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

Polis ve askerlerin Cumartesi günü göstericilerle çatıştı. Araçları yakarak barikatlar kuran öfkeli göstericiler banka şubeleri, kamu binaları, bazı tesisleri ve polis araçlarını ateşe verdi.

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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

Başkent Tahran'da trafiğe çıkan sürücüler zamları kontak kapatarak protesto etti. Tahran'da göstericiler, 'Hakkımızı alırız, zilleti kabul etmeyiz' şeklinde sloganlar attı.

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İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

Reuters haber ajansı, hükümet karşıtı sloganların neredeyse tüm şehirlerde atıldığını ve söz konusu sloganlardan bazı üst düzey yöneticilerin de nasibini aldığını aktarıyor.