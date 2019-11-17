İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...

İran'da ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterileri şiddetleniyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olayların devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan dönüşünde "Hedef İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek" diye muhataplarını uyarmıştı.