İran saldırılarından bu yana bir ilk! ABD ile İsrail arasında çatlak

Habere göre İsrail'in İran'daki yaklaşık 30 yakıt deposuna düzenlediği saldırılar, ABD'nin beklediğinden çok daha geniş kapsamlı oldu ve bu durum savaşın başlamasından bu yana iki müttefik arasında ilk ciddi görüş ayrılığına yol açtı.

ABD'li bir yetkili saldırıların ardından "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrailli bir yetkili Washington'dan gelen mesajın oldukça sert olduğunu belirtti.

İsrail işgal güçleri yaptığı açıklamada vurulan depoların "İran yönetiminin askeri kurumları da dahil olmak üzere çeşitli tüketicilere yakıt sağlayan tesisler" olduğunu iddia etti.

Ancak ABD tarafı bu saldırıların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği ve savaşın kontrolsüz şekilde genişleyebileceği endişesini dile getiriyor.