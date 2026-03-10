İran saldırılarından bu yana bir ilk! ABD ile İsrail arasında çatlak
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınından Axios'un özel haberine göre, İsrail işgal güçlerinin İran'daki enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıları Washington'da ciddi rahatsızlık yarattı.
Habere göre İsrail'in İran'daki yaklaşık 30 yakıt deposuna düzenlediği saldırılar, ABD'nin beklediğinden çok daha geniş kapsamlı oldu ve bu durum savaşın başlamasından bu yana iki müttefik arasında ilk ciddi görüş ayrılığına yol açtı.
ABD'li bir yetkili saldırıların ardından "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrailli bir yetkili Washington'dan gelen mesajın oldukça sert olduğunu belirtti.
TAHRAN'DA KİLOMETRELERCE GÖRÜLEN ALEVLER
Axios'un aktardığına göre İsrail savaş uçakları cumartesi günü İran genelinde yaklaşık 30 yakıt deposunu hedef aldı.
Saldırıların ardından başkent Tahran'da dev yangınlar çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülebilen alevler gökyüzünü kaplarken, yoğun siyah duman başkentin büyük bölümünü sardı.
İsrail işgal güçleri yaptığı açıklamada vurulan depoların "İran yönetiminin askeri kurumları da dahil olmak üzere çeşitli tüketicilere yakıt sağlayan tesisler" olduğunu iddia etti.
Ancak ABD tarafı bu saldırıların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği ve savaşın kontrolsüz şekilde genişleyebileceği endişesini dile getiriyor.
WASHINGTON'UN EN BÜYÜK KORKUSU: PETROL FİYATLARI
ABD yönetimi, İsrail'in sivil yaşamı da etkileyen enerji altyapısını hedef almasının stratejik olarak ters tepebileceğinden endişe ediyor.
ABD'li yetkililere göre bu tür saldırılar:
- İran toplumunun rejim etrafında kenetlenmesine yol açabilir
- Bölgedeki gerilimi daha da artırabilir
- Küresel petrol piyasalarında panik yaratabilir