İran saldırılarından bu yana bir ilk! ABD ile İsrail arasında çatlak

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınından Axios'un özel haberine göre, İsrail işgal güçlerinin İran'daki enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıları Washington'da ciddi rahatsızlık yarattı.

Habere göre İsrail'in İran'daki yaklaşık 30 yakıt deposuna düzenlediği saldırılar, ABD'nin beklediğinden çok daha geniş kapsamlı oldu ve bu durum savaşın başlamasından bu yana iki müttefik arasında ilk ciddi görüş ayrılığına yol açtı.

ABD'li bir yetkili saldırıların ardından "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrailli bir yetkili Washington'dan gelen mesajın oldukça sert olduğunu belirtti.

TAHRAN'DA KİLOMETRELERCE GÖRÜLEN ALEVLER

Axios'un aktardığına göre İsrail savaş uçakları cumartesi günü İran genelinde yaklaşık 30 yakıt deposunu hedef aldı.

Saldırıların ardından başkent Tahran'da dev yangınlar çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülebilen alevler gökyüzünü kaplarken, yoğun siyah duman başkentin büyük bölümünü sardı.

İsrail işgal güçleri yaptığı açıklamada vurulan depoların "İran yönetiminin askeri kurumları da dahil olmak üzere çeşitli tüketicilere yakıt sağlayan tesisler" olduğunu iddia etti.

Ancak ABD tarafı bu saldırıların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği ve savaşın kontrolsüz şekilde genişleyebileceği endişesini dile getiriyor.

WASHINGTON'UN EN BÜYÜK KORKUSU: PETROL FİYATLARI

ABD yönetimi, İsrail'in sivil yaşamı da etkileyen enerji altyapısını hedef almasının stratejik olarak ters tepebileceğinden endişe ediyor.

ABD'li yetkililere göre bu tür saldırılar:

  • İran toplumunun rejim etrafında kenetlenmesine yol açabilir
  • Bölgedeki gerilimi daha da artırabilir
  • Küresel petrol piyasalarında panik yaratabilir
Nitekim Donald Trump'ın bir danışmanı Axios'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın saldırılardan hoşnut olmadığını söyledi.

Danışmana göre Trump, petrol altyapısının hedef alınmasının enerji piyasalarını daha da sarsabileceğinden endişe ediyor.

İRAN'DAN SERT UYARI: PETROL 200 DOLARI GÖREBİLİR

Tahran yönetimi de İsrail'in enerji altyapısını hedef alan saldırılarının sürmesi halinde çok daha geniş bir misillemenin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını yöneten Hatam el-Enbiya Karargâhı'nın Sözcüsü, İran'ın şimdiye kadar bölgedeki enerji altyapılarını hedef almadığını ancak saldırıların devam etmesi halinde bölge genelinde benzer saldırılar düzenlenebileceğini söyledi.

Yetkili ayrıca böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf da altyapı saldırılarının sürmesi halinde İran'ın "gecikmeden karşılık vereceğini" açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARI BÖLGEYİ DAHA DA İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR

Analistler, İsrail'in İran'daki enerji altyapısını hedef alan saldırılarının yalnızca askeri değil jeopolitik ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Orta Doğu'da zaten yüksek olan gerilimin bu saldırılarla birlikte daha da tırmanabileceği ve enerji piyasalarının ciddi şekilde sarsılabileceği belirtiliyor.

"PERDE ARKASINDA GERGİNLİK"

Axios'un aktardığına göre İsrail ordusu saldırıdan önce ABD ordusuna bilgi verdi.

Ancak Washington saldırıların beklenenden çok daha geniş kapsamlı olduğunu gördükten sonra ciddi rahatsızlık duydu.

ABD ile İsrail arasında bu konudaki görüş ayrılığının önümüzdeki günlerde üst düzey siyasi temaslarda ele alınması bekleniyor.

TEL AVİV ZİYARETİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Diplomatik kulislerde konuşulan bir diğer konu ise Washington'dan Tel Aviv'e planlanan bazı temasların akıbeti.

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planlanan Tel Aviv temaslarının bu gerilim nedeniyle ertelenmiş olabileceği iddiaları diplomasi çevrelerinde tartışılıyor.

İkilinin Tel Aviv'e yapacağı ziyaret, İsrail basını tarafından geçen hafta duyurulmuştu. Bugün gerçekleşmesi planlanan ziyaret, ardından iptal edilmişti. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

NE OLDU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

