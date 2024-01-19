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Haberler Galeri İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan'ın askeri gücü

İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan'ın askeri gücü

İran'ın Ceyşu'l Adl adlı örgüte Pakistan topraklarında saldırı düzenlemesinin ardından İslamabad, Sistan ve Belucistan bölgesindeki "teröristlerin saklandıkları yerlere" bir dizi hava saldırısı düzenledi. İki ülke arasında tansiyon hala giderek yükselirken, iki ülkenin askeri güç karşılaştırmasını sizler için derledik. İran mı güçlü, Pakistan mı güçlü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:27
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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

Pakistan - İran sınırında gerilim tırmanıyor. Pakistan, İran'ın füzeli saldırısına misilleme yaptı. Sınırın iran tarafında bir köye düzenlenen füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

Pakistan'dan da bu saldırıya yanıt gecikmedi. İki ülke sınırında bulunan Sistan-Belucistan bölgesine füze saldırısı düzenledi.

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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

İRAN NE YAPMAK İSTİYOR?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında İran ile Pakistan arasındaki gerilim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

Semin'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

İran – Pakistan ilişkilerine sadece ikili ilişkiler olarak bakmamak lazım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün de aynı zamanda her ikisi üyesi. Buradaki sürece baktığımızda aslında burada olası bir çatışma ya da devam eden bir çatışma olursa örgüt nasıl bir tavır alacak? İran geçtiğimiz yıl üye oldu. Buradaki denklemlere baktığımızda çok farklı bir boyuta taşındığını görebiliyoruz.

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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

Dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) İran ve Pakistan ordularının mevcut kapasitelerini derlendi.