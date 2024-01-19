İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan’ın askeri gücü

Semin'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

İran – Pakistan ilişkilerine sadece ikili ilişkiler olarak bakmamak lazım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün de aynı zamanda her ikisi üyesi. Buradaki sürece baktığımızda aslında burada olası bir çatışma ya da devam eden bir çatışma olursa örgüt nasıl bir tavır alacak? İran geçtiğimiz yıl üye oldu. Buradaki denklemlere baktığımızda çok farklı bir boyuta taşındığını görebiliyoruz.