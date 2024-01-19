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İran Pakistan askeri karşılaştırma | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte İran ve Pakistan'ın askeri gücü
İran'ın Ceyşu'l Adl adlı örgüte Pakistan topraklarında saldırı düzenlemesinin ardından İslamabad, Sistan ve Belucistan bölgesindeki "teröristlerin saklandıkları yerlere" bir dizi hava saldırısı düzenledi. İki ülke arasında tansiyon hala giderek yükselirken, iki ülkenin askeri güç karşılaştırmasını sizler için derledik. İran mı güçlü, Pakistan mı güçlü? İşte detaylar...