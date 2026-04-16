İran, Lübnan, Ukrayna... Pentagon’un başı dertte! Otomobil üreticilerine dikkat çeken talimat

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 09:54

The Wall Street Journal'ın haberine göre Pentagon, savaşların tükettiği mühimmat stoklarını yeniden doldurmak için otomobil devlerini ve sivil üreticileri devreye sokmayı planlıyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri, aynı anda birden fazla kriz hattında yürüttüğü askeri angajmanların baskısıyla karşı karşıya. Ukrayna'ya yapılan yoğun silah sevkiyatları, İran ile tırmanan gerilim ve Lübnan hattındaki çatışmalar, Pentagon'un mühimmat ve askeri ekipman stoklarında ciddi aşınmaya yol açtı. ABD'li yetkililer, mevcut üretim kapasitesinin bu çok yönlü yükü karşılamakta yetersiz kalabileceği endişesi taşıyor. Bu nedenle Pentagon, savunma sanayii dışındaki üreticileri de sürece dahil etmeye hazırlanıyor.

OTOMOBİL DEVLERİNE STRATEJİK ÇAĞRI Pentagon'un temas kurduğu şirketler arasında General Motors ve Ford Motor öne çıkıyor. Şirketlerin CEO'ları Mary Barra ve Jim Farley ile yapılan görüşmelerde, üretim hatlarının askeri üretime kaydırılması ihtimali ele alındı. Pentagon'un ana hedefi, bu şirketlerin: Fabrika kapasitesi

İnsan kaynağı

Tedarik zinciri gücü gibi unsurlarını kullanarak mühimmat ve askeri ekipman üretimini hızla artırmak.

SADECE OTOMOTİV DEĞİL: GENİŞ SANAYİ SEFERBERLİĞİ Görüşmeler yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı değil. GE Aerospace ve Oshkosh gibi firmalar da sürece dahil edildi. Pentagon, bu şirketlerin mevcut üretim kabiliyetlerini askeri ihtiyaçlara adapte edip edemeyeceğini değerlendiriyor. Özellikle taktik araçlar, mühimmat, füze sistemleri ve drone teknolojileri gibi alanlarda hızlı üretim kapasitesi kritik görülüyor.

"SAVAŞ ZAMANI DÜZENİ": TARİH TEKRAR MI EDİYOR? ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "savaş zamanı düzeni" olarak tanımladığı üretim modeli, dikkat çekici bir tarihsel paralellik taşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Detroit merkezli otomobil üreticileri, sivil üretimi durdurarak bombardıman uçakları, motorlar ve askeri araçlar üretmişti. Bu süreç, ABD'nin "Demokrasinin Cephaneliği" olarak anılmasına yol açmıştı. Bugün benzer bir modelin yeniden gündeme gelmesi, Washington'un içinde bulunduğu askeri ve stratejik baskının boyutunu gözler önüne seriyor.