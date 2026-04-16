CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İran, Lübnan, Ukrayna... Pentagon’un başı dertte! Otomobil üreticilerine dikkat çeken talimat

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Wall Street Journal'ın haberine göre Pentagon, savaşların tükettiği mühimmat stoklarını yeniden doldurmak için otomobil devlerini ve sivil üreticileri devreye sokmayı planlıyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri, aynı anda birden fazla kriz hattında yürüttüğü askeri angajmanların baskısıyla karşı karşıya.

Ukrayna'ya yapılan yoğun silah sevkiyatları, İran ile tırmanan gerilim ve Lübnan hattındaki çatışmalar, Pentagon'un mühimmat ve askeri ekipman stoklarında ciddi aşınmaya yol açtı.

ABD'li yetkililer, mevcut üretim kapasitesinin bu çok yönlü yükü karşılamakta yetersiz kalabileceği endişesi taşıyor. Bu nedenle Pentagon, savunma sanayii dışındaki üreticileri de sürece dahil etmeye hazırlanıyor.

OTOMOBİL DEVLERİNE STRATEJİK ÇAĞRI

Pentagon'un temas kurduğu şirketler arasında General Motors ve Ford Motor öne çıkıyor.

Şirketlerin CEO'ları Mary Barra ve Jim Farley ile yapılan görüşmelerde, üretim hatlarının askeri üretime kaydırılması ihtimali ele alındı.

Pentagon'un ana hedefi, bu şirketlerin:

  • Fabrika kapasitesi
  • İnsan kaynağı
  • Tedarik zinciri gücü

gibi unsurlarını kullanarak mühimmat ve askeri ekipman üretimini hızla artırmak.

SADECE OTOMOTİV DEĞİL: GENİŞ SANAYİ SEFERBERLİĞİ

Görüşmeler yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı değil. GE Aerospace ve Oshkosh gibi firmalar da sürece dahil edildi.

Pentagon, bu şirketlerin mevcut üretim kabiliyetlerini askeri ihtiyaçlara adapte edip edemeyeceğini değerlendiriyor. Özellikle taktik araçlar, mühimmat, füze sistemleri ve drone teknolojileri gibi alanlarda hızlı üretim kapasitesi kritik görülüyor.

"SAVAŞ ZAMANI DÜZENİ": TARİH TEKRAR MI EDİYOR?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "savaş zamanı düzeni" olarak tanımladığı üretim modeli, dikkat çekici bir tarihsel paralellik taşıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Detroit merkezli otomobil üreticileri, sivil üretimi durdurarak bombardıman uçakları, motorlar ve askeri araçlar üretmişti. Bu süreç, ABD'nin "Demokrasinin Cephaneliği" olarak anılmasına yol açmıştı.

Bugün benzer bir modelin yeniden gündeme gelmesi, Washington'un içinde bulunduğu askeri ve stratejik baskının boyutunu gözler önüne seriyor.

İRAN VE LÜBNAN BAĞLAMI: TARTIŞMALI ASKERİ HAMLELER

Pentagon'un üretim kapasitesini artırma arayışı, ABD'nin İran'a yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı bir döneme denk geliyor. Özellikle deniz ablukası ve askeri operasyonlar uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmayı sürdürüyor.

Aynı şekilde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da bölgesel gerilimi tırmandırıyor. Bu saldırıların meşruiyeti küresel ölçekte sorgulanırken, diplomatik çözüm arayışlarının geri planda kaldığı yönünde eleştiriler artıyor.

PENTAGON'UN KRİTİK SORULARI: ENGELLER VE KAPASİTE

Pentagon yetkilileri, şirket yöneticilerine yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda sürecin önündeki engelleri de sordu:

  • Savunma ihalelerindeki bürokrasi
  • Sözleşme süreçlerinin karmaşıklığı
  • Üretim dönüşümünün maliyeti
  • İş gücü ve teknik altyapı yeterliliği

Bu sorular, ABD'nin savunma üretim modelinde daha esnek ve hızlı bir yapıya geçmek istediğini ortaya koyuyor.

SAHADAN MESAJ: OSHKOSH VE SANAYİ CEPHESİ

Oshkosh, Pentagon ile temas kuran şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin yöneticilerinden Logan Jones, görüşmelerin mevcut kapasitenin askeri ihtiyaçlara nasıl uyarlanabileceğine odaklandığını belirtti.

Şirket, ABD ordusu için taktik araçlar üretse de gelirinin büyük kısmı sivil faaliyetlerden geliyor. Bu durum, savunma üretiminin sivil sanayiye yayılmasının ne kadar büyük bir dönüşüm olacağını gösteriyor.

1,5 TRİLYON DOLARLIK DEV SAVUNMA PLANI

Pentagon'un talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık bütçe, modern ABD tarihinin en büyük savunma bütçesi olma özelliğini taşıyor.

Bu bütçede özellikle:

  • Mühimmat üretimi
  • Drone ve anti-drone sistemleri
  • Yeni nesil savaş teknolojileri

öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin