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İran katil Netanyahu'ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

İran'ın drone ve füze saldırısı İsrail'e herhangi bir kayıp verdirmedi. Refah'ta yeni bir katliama hazırlık yapan katil Netanyahu ise İran saldırısını fırsat bilerek kendisine yeni bir manevra alanı açtı. İsrail, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'den İsrail-İran arasındaki çatışmaya çekti. İsrail'in Lahey'deki soykırım davasında da bu durumu kullanmaya hazırlandığı öğrenilirken, Sabah Gazetesi yazarlarından Burhanettin Duran İran-İsrail arasında yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:08
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İran katil Netanyahu’ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

İşte Burhanettin Duran'ın "Doğrudan ve kontrollü çatışma dönemi" başlıklı o yazısı

Cumartesi gecesi İran, yaklaşık 300 drone ve füzeyle İsrail'e misillemede bulundu. Böylece 1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasıyla başlayan son gerilimde "doğrudan ancak kontrollü çatışma" dönemine geçtik. "Doğrudan" olması önemli zira İran ilk defa kendi topraklarından İsrail'e saldırdı.

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İran katil Netanyahu’ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

Ancak Tahran'ın 72 saat öncesinden komşu ülkelere bilgi vermesi de ABD'nin saldırının gününü bilmesi de bu çatışmanın kontrollü olduğunun açık kanıtı.

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İran katil Netanyahu’ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

Neredeyse hiçbir hasar oluşturmayan, hesaplanmış ve bildirilmiş kamikaze dron ve füze saldırısının İran iç siyaseti, vekil güçleri ve uluslararası itibarı açısından bir katkısı olacağı hesap edilmiş.

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İran katil Netanyahu’ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

Ancak İsrail'in 7 İranlı üst düzey askeri vurduğu saldırıya cevap vermek durumunda kalan İran aslında kurt siyasetçi Netanyahu'nun istediği tepkiyi vererek onun manevra alanını açtı.

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İran katil Netanyahu’ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

Gazze'deki katliamları sebebiyle uluslararası algısı dip yapan Netanyahu şimdi "İran tehdidini" kullanarak hem içeride savaşın genişlemesi teziyle rahatlayacak hem de Batı desteğini tazelemiş olacak.