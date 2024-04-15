İran katil Netanyahu'ya alan açtı! İsrail yeni katliam hazırlığında

İran'ın drone ve füze saldırısı İsrail'e herhangi bir kayıp verdirmedi. Refah'ta yeni bir katliama hazırlık yapan katil Netanyahu ise İran saldırısını fırsat bilerek kendisine yeni bir manevra alanı açtı. İsrail, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'den İsrail-İran arasındaki çatışmaya çekti. İsrail'in Lahey'deki soykırım davasında da bu durumu kullanmaya hazırlandığı öğrenilirken, Sabah Gazetesi yazarlarından Burhanettin Duran İran-İsrail arasında yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.