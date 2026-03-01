İran Dini Lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD ve İsrail suikastı aylarca planlamış

Özellikle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in bulunduğu yerler ve hareket alışkanlıkları yakından takip edildi. İstihbarat kaynaklarına göre CIA zamanla Hamaney'in nerede bulunduğu ve nasıl hareket ettiği konusunda daha yüksek güvenilirlikte bilgiler toplamaya başladı.

Operasyona yakın kaynakların aktardığına göre, ABD istihbaratı cumartesi sabahı Tahran'ın merkezindeki bir liderlik kompleksinde İran'ın en üst düzey yöneticilerinin bir toplantı gerçekleştireceğini öğrendi. En kritik bilgi ise Hamaney'in de aynı noktada bulunacağının tespit edilmesiydi.

Kaynaklara göre Washington ve Tel Aviv, toplantı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından saldırının zamanlamasını cumartesi sabahına çekti.

Toplantının yapılacağı yer, İran devletinin en kritik kurumlarının bulunduğu kompleks olarak gösterildi. Bu kompleks içerisinde İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, dini liderlik ofisi ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu ifade edildi.

NYT'nin haberine göre ABD ve İsrail başlangıçta saldırıyı gece karanlığında gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak toplantıya ilişkin yeni istihbaratın ortaya çıkmasının ardından operasyonun zamanlaması değiştirildi.

HEDEFTE İRAN'IN EN ÜST DÜZEY İSİMLERİ VARDI

Habere göre İsrail istihbaratı toplantıya katılması beklenen isimleri de belirlemişti. Bu isimlerin İran'ın askeri ve güvenlik yönetimindeki en üst düzey kişiler olduğu belirtildi.

NYT'ye göre toplantıda bulunması beklenen isimler arasında şunlar yer alıyordu:

Muhammed Pakpur – İran Devrim Muhafızları Komutanı

Aziz Nasirzadeh – Savunma Bakanı

Ali Şamhani – Askerî Konsey Başkanı

Macid Musevi – Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü Komutanı

Muhammed Şirazi – İstihbarat Bakan Yardımcısı

NYT'nin aktardığına göre operasyonun temel hedeflerinden biri İran'ın siyasi ve askeri karar alma mekanizmasının üst kadrosuydu.