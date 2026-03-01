İran Dini Lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD ve İsrail suikastı aylarca planlamış
The New York Times'ın yayımladığı çarpıcı özel habere göre ABD ile İsrail arasında yürütülen istihbarat paylaşımı, Tahran'daki kritik bir toplantının yerinin belirlenmesini sağladı. Habere göre ABD istihbaratı İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney de dahil olmak üzere üst düzey isimlerin aynı noktada toplanacağını tespit etti; ardından saldırının zamanlaması değiştirildi. İşte suikastın perde arkası...
NYT'nin operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, AB İstihbarat Merkezi (CIA) aylar boyunca İran liderliğinin hareketlerini izledi.
Özellikle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in bulunduğu yerler ve hareket alışkanlıkları yakından takip edildi. İstihbarat kaynaklarına göre CIA zamanla Hamaney'in nerede bulunduğu ve nasıl hareket ettiği konusunda daha yüksek güvenilirlikte bilgiler toplamaya başladı.
Operasyona yakın kaynakların aktardığına göre, ABD istihbaratı cumartesi sabahı Tahran'ın merkezindeki bir liderlik kompleksinde İran'ın en üst düzey yöneticilerinin bir toplantı gerçekleştireceğini öğrendi. En kritik bilgi ise Hamaney'in de aynı noktada bulunacağının tespit edilmesiydi.
SALDIRININ SAATİ SON ANDA DEĞİŞTİRİLDİ
NYT'nin haberine göre ABD ve İsrail başlangıçta saldırıyı gece karanlığında gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak toplantıya ilişkin yeni istihbaratın ortaya çıkmasının ardından operasyonun zamanlaması değiştirildi.
Toplantının yapılacağı yer, İran devletinin en kritik kurumlarının bulunduğu kompleks olarak gösterildi. Bu kompleks içerisinde İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, dini liderlik ofisi ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu ifade edildi.
Kaynaklara göre Washington ve Tel Aviv, toplantı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından saldırının zamanlamasını cumartesi sabahına çekti.
HEDEFTE İRAN'IN EN ÜST DÜZEY İSİMLERİ VARDI
Habere göre İsrail istihbaratı toplantıya katılması beklenen isimleri de belirlemişti. Bu isimlerin İran'ın askeri ve güvenlik yönetimindeki en üst düzey kişiler olduğu belirtildi.
NYT'ye göre toplantıda bulunması beklenen isimler arasında şunlar yer alıyordu:
- Muhammed Pakpur – İran Devrim Muhafızları Komutanı
- Aziz Nasirzadeh – Savunma Bakanı
- Ali Şamhani – Askerî Konsey Başkanı
- Macid Musevi – Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü Komutanı
- Muhammed Şirazi – İstihbarat Bakan Yardımcısı
NYT'nin aktardığına göre operasyonun temel hedeflerinden biri İran'ın siyasi ve askeri karar alma mekanizmasının üst kadrosuydu.
SAVAŞ UÇAKLARI SABAH ERKEN SAATLERDE HAVALANDI
Habere göre operasyon İsrail saatiyle sabah 06.00 civarında başladı. İsrail savaş uçakları üslerinden havalanarak operasyona katıldı.
Operasyon için çok sayıda uçak kullanılmadığı ancak uçakların uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmatlarla donatıldığı ifade edildi.
Uçakların havalanmasından 2 saat 5 dakika sonra, Tahran saatiyle yaklaşık 09.40'ta, liderlik kompleksine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırı sırasında İran'ın ulusal güvenlik yetkililerinin kompleks içindeki bir binada toplandığı, Hamaney'in ise kompleks içindeki başka bir binada bulunduğu aktarıldı.