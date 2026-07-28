Paylaşımda ayrıca First Lady'nin ziyaretleri sırasında alışveriş yaptığı bölgelerde uygulandığı öne sürülen güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

SALDIRI SENARYOLARI Videonun en dikkat çeken bölümlerinden birinde, Melania Trump'ın alışveriş yaptığı bölgelerde çalışan kişilere, olası ziyaretlere ilişkin ipuçlarını takip etmeleri yönünde çağrılar bulunduğu öne sürüldü.

Bunun yanında, bölgedeki hastaneler ve mağazalarda görev yapan kişilerin olası bir saldırının planlanmasında avantaj sağlayabileceğine ilişkin ifadeler kullanıldı.

Videoda ayrıca First Lady'nin ziyaretleri sırasında çöp kutularının kaldırıldığı veya rögar kapaklarının kapatıldığı iddia edilirken, çeşitli saldırı senaryolarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere de yer verildi.