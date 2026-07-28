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İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Melania Trump'a ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı bir video yayımladı. Paylaşımın sonunda ise Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a yönelik olduğu belirtilen "Bizi beklesin" ifadesi dikkati çekti.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 1

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, videoda kullanılan ifadeler yeni bir provokasyon tartışmasını da beraberinde getirdi.

İRAN BASININDA MELANİA TRUMP'I HEDEF ALAN VİDEO: "BİZİ BEKLESİN"
İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 2

MELANIA TRUMP'IN GÜNLÜK YAŞAMINA İLİŞKİN İDDİALAR PAYLAŞILDI

Tesnim Haber Ajansı'nın resmi Telegram kanalında "Melania nerede öldürülebilir?" sloganıyla yayımlanan videoda, "birkaç anonim güvenlik ağından elde edilen bilgiler" kullanıldığı öne sürüldü.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 3

Videoda, Melania Trump'ın New York'taki günlük yaşamına, sık ziyaret ettiği iddia edilen noktalara ve güvenlik düzenine ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 4

Paylaşımda ayrıca Melania Trump'ın "modaya olan ilgisinin en büyük zayıflığı olduğu" öne sürülürken, sık gittiği iddia edilen lüks moda mağazaları da gösterildi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 5

GÜVENLİK PROTOKOLLERİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Videoda, Melania Trump'ın güvenlik ekibinin ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ekibinden bağımsız hareket ettiği, farklı ekipler, kod adları ve güvenlik planları kullandığı iddia edildi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 6

Paylaşımda ayrıca First Lady'nin ziyaretleri sırasında alışveriş yaptığı bölgelerde uygulandığı öne sürülen güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 7

SALDIRI SENARYOLARI

Videonun en dikkat çeken bölümlerinden birinde, Melania Trump'ın alışveriş yaptığı bölgelerde çalışan kişilere, olası ziyaretlere ilişkin ipuçlarını takip etmeleri yönünde çağrılar bulunduğu öne sürüldü.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 8

Bunun yanında, bölgedeki hastaneler ve mağazalarda görev yapan kişilerin olası bir saldırının planlanmasında avantaj sağlayabileceğine ilişkin ifadeler kullanıldı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 9

Videoda ayrıca First Lady'nin ziyaretleri sırasında çöp kutularının kaldırıldığı veya rögar kapaklarının kapatıldığı iddia edilirken, çeşitli saldırı senaryolarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere de yer verildi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 10

BARRON TRUMP'A YÖNELİK İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımın sonunda ise Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a yönelik olduğu belirtilen "Bu daha başlangıç! Barron Trump, bizi beklesin." ifadeleri kullanıldı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 11

Söz konusu mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından Trump ailesine yönelik açık bir tehdit olarak yorumlandı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 12

GERİLİM PROPAGANDA ALANINA DA TAŞINDI

Video, ABD ile İran arasında son aylarda artan karşılıklı saldırıların gölgesinde yayımlandı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 13

Washington yönetimi son dönemde İran'daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlerken, Tahran yönetimi de buna farklı alanlarda karşılık verdi.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 14

Uzmanlar, iki ülke arasındaki mücadelenin yalnızca askeri sahayla sınırlı kalmadığını, bilgi savaşı, propaganda faaliyetleri ve psikolojik operasyonların da giderek daha görünür hale geldiğini değerlendiriyor.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 15

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberin yayımlandığı ana kadar ne Beyaz Saray'dan ne de ABD Gizli Servisi'nden videoya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 16

İranlı yetkililer de videonun içeriğine ilişkin ayrıca değerlendirmede bulunmadı.

İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu 17

Paylaşımın ardından videoda yer alan iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığı belirtilirken, içerik uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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