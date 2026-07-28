İran basınında Trump ailesini hedef alan video: Melania ve Barron Trump'a yönelik mesajlar gündem oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Melania Trump'a ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı bir video yayımladı. Paylaşımın sonunda ise Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a yönelik olduğu belirtilen "Bizi beklesin" ifadesi dikkati çekti.
Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, videoda kullanılan ifadeler yeni bir provokasyon tartışmasını da beraberinde getirdi.
MELANIA TRUMP'IN GÜNLÜK YAŞAMINA İLİŞKİN İDDİALAR PAYLAŞILDI
Tesnim Haber Ajansı'nın resmi Telegram kanalında "Melania nerede öldürülebilir?" sloganıyla yayımlanan videoda, "birkaç anonim güvenlik ağından elde edilen bilgiler" kullanıldığı öne sürüldü.
Videoda, Melania Trump'ın New York'taki günlük yaşamına, sık ziyaret ettiği iddia edilen noktalara ve güvenlik düzenine ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.
Paylaşımda ayrıca Melania Trump'ın "modaya olan ilgisinin en büyük zayıflığı olduğu" öne sürülürken, sık gittiği iddia edilen lüks moda mağazaları da gösterildi.
GÜVENLİK PROTOKOLLERİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Videoda, Melania Trump'ın güvenlik ekibinin ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ekibinden bağımsız hareket ettiği, farklı ekipler, kod adları ve güvenlik planları kullandığı iddia edildi.