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İngiltere'yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

1975'te Londra ve Kent'te 11 kişiyi öldürdüğüne inanılan 69 yaşındaki Twisted seri katili Patrick Mackay, 47 yıl sonra serbest bırakılabilir. "Şeytanın Müridi" lakaplı sapık bir İngiliz seri katilin birkaç ay içinde hapisten çıkabilme ihtimalinin bozulması ülkede panik yarattı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 07:01
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İngiltere’yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

1975'li yıllarda İngiltere'de Londra ve Kent şehirlerinde Patrick Mackay tarafından 3 kişi acımasız bir şekilde öldürüldü.

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İngiltere’yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

Tutuklandığını suçunu kabul eden Mackay, tespit edilen üç kişiye ek olarak sekiz kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. 69 yaşındaki Mackay için Eylül ayında gerçekleşebilecek bir şartlı tahliye duruşması verildi.

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İngiltere’yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

İngiltere'nin en uzun süre hapiste kalan mahkumu, bir rahibin cesedini küvette parçaladı ve bir dul kadın ile dört yaşındaki torununu katletti.

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İngiltere’yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

Mackay'ın korkunç suçları arasında 87 yaşındaki Isabella Griffiths ve 89 yaşındaki Adele Price'ın öldürülmesi de yer alıyor.

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İngiltere’yi panikte! 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili geri dönüyor

Mackay, 87 yaşındaki Isabelle Griffiths ve 89 yaşındaki Adele Price'i boğarak öldürdü.