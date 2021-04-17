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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Philip'e her detayını kendisinin planladığı tören düzenlendi. Tüm dünyanın gözü törenin düzenlendiği Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'ne çevrildi. Otomobilin arkasında görüntülenen o isimle ilgili detay ise tüm dünyada gündem yarattı.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 17:32
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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Philip'in cenazesi tasarımına katkı sunduğu özel bir cenaze arabasıyla taşındı. Törene koronavirüs salgını nedeniyle sadece 30 kişi katıldı.

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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

Detaylar bir bir ortaya çıkarken dünyanın gözü de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'ne çevrildi.

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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

Prens Phillip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyecek. Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek.

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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

Kraliçe doğrudan aracıyla Şapele gidecek. Covid kuralları gereği şapelde tek başına oturacak ve diğer tüm katılımcılar gibi maske takacak. Prens Philip'in ölmeden önce cenaze törenini ayrıntısına kadar kendisinin hazırladığı belirtiliyor.

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İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

Geçit törenine katılmayacak aile üyeleri şapele gitmek için araçla ayrılacaklar. Geçitte cenazenin arkasından yürüyecek kraliyet üyeleri devlet kapısından ayrılarak yerlerini alacaklar.