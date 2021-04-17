İngiltere’den Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’e veda!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Philip'e her detayını kendisinin planladığı tören düzenlendi. Tüm dünyanın gözü törenin düzenlendiği Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'ne çevrildi. Otomobilin arkasında görüntülenen o isimle ilgili detay ise tüm dünyada gündem yarattı.