24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiltere'den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm'ün görüntüleri

İngiltere'den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm'ün görüntüleri

Düzensiz göçmenleri yüzen hapishane Bibby Stockholm'e kapatma planı yapan İngiltere'ye tepkiler her geçen gün artıyor. Geminin içinden gelen görüntüler ise göçmenler için ayrılan bölümlerin ne kadar küçük olduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:46
  • 1
  • 45
İngiltere’den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm’ün görüntüleri

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde göçmenlerle ilgili insanlık dışı bir olaya imza atıldı. Daha önce projesi ortaya konan Bibby Stockholm gemisi İngiltere'ye ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 45
İngiltere’den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm’ün görüntüleri

Söz konusu gemi İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri taşıyacak. Gemi 500 sığınmacıyı barındıracak.

  • 3
  • 45
İngiltere’den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm’ün görüntüleri

Hem göçmen yanlısı hem de göçmen karşıtı olan gruplar, geminin çekildiği Portland Limanı'nda toplandı.

  • 4
  • 45
İngiltere’den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm’ün görüntüleri

3 katlı ve 90 metre uzunluğundaki geminin içinden yeni görüntüler geldi. Odaların oldukça küçük olduğu ve çoğu odayı 2 kişinin paylaştığına dikkat çekildi.

  • 5
  • 45
İngiltere’den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm’ün görüntüleri

Yaşanan gelişme İngiltere'de de ayrılıkların olmasına neden oldu. Yerel politikacılar yaşanan gelişmeyi 'acımasız ve olağan dışı' olarak bulduğunu ifade etti.