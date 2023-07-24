İngiltere'den insanlık dışı karar! Kendilerini baş üstünde taşıyanlara layık gördükleri bu! İşte yüzen hapishane Bibby Stockholm'ün görüntüleri

Düzensiz göçmenleri yüzen hapishane Bibby Stockholm'e kapatma planı yapan İngiltere'ye tepkiler her geçen gün artıyor. Geminin içinden gelen görüntüler ise göçmenler için ayrılan bölümlerin ne kadar küçük olduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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