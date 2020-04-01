İngiltere'den beklenmedik corona virüs haberi!

Tüm dünyaya diz çöktüren koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 07:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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