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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. Son dakika gelişmesine göre işgalci İsrail güçlerinin aralarından çocuk ve kadınların da bulundu savunmasız masum Filistinliler şehit etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Giriş Tarihi: 15.05.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 18:08
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