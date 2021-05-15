İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

Terör devleti İsrail, masum sivil Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Birçok dünya ülkesi bu katliamlara sessiz kalıyor veya İsrail'e destek veriyor. Ancak dünyanın çeşitli yerlerindeki Filistinliler ve bu katliama sessiz kalmayanlar İsrail'i protesto etti. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.