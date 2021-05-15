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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. Son dakika gelişmesine göre işgalci İsrail güçlerinin aralarından çocuk ve kadınların da bulundu savunmasız masum Filistinliler şehit etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Giriş Tarihi: 15.05.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 18:08
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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

Terör devleti İsrail, masum sivil Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Birçok dünya ülkesi bu katliamlara sessiz kalıyor veya İsrail'e destek veriyor. Ancak dünyanın çeşitli yerlerindeki Filistinliler ve bu katliama sessiz kalmayanlar İsrail'i protesto etti. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüyor.

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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.

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İngiltere'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi...

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.