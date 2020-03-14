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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgının yeni merkez üssü olarak Avrupa gösterilirken ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı. İngiliz basını tarafından servis edilen görüntüler ülkeyi karıştırdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 09:08
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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

Neredeyse her dakika onlarca insana bulaşan ve yeryüzünü kelimenin tam anlamıyla yerinden oynatan corona virüs salgınından tüyler ürpertici son dakika haberleri geliyor. Bir uçaktaki altı coronavirüs hastasının nasıl taşındığını gösteren fotoğraflar, olay yarattı.

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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

İngiliz basını, ABD California'daki yolcu gemisi Grand Princess'tan tahliye edilen yolcuların bindirildiği uçağın fotoğraflarını yayınladı.

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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

21 yolcunun coronavirüse yakalandığı gemideki tatilciler, Oakland'daki havalimanına getirilip bir kargo uçağına bindirildi.

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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

Pencereleri olmayan kargo uçağında virüs kapmış altı hasta da vardı ve Atlas Okyanusu'nun aşıldığı yolculuk boyunca hastalar bir metal kutuda tutuldu.

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İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

10 saat süren yolculuk sırasında özel kıyafetler giymiş ekipler diğer yolcuların ateşini ölçtü.