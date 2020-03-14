İngilizler corona virüsle ilgili şok fotoğrafları yayınladı! Dünya ayağa kalktı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgının yeni merkez üssü olarak Avrupa gösterilirken ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı. İngiliz basını tarafından servis edilen görüntüler ülkeyi karıştırdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 09:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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