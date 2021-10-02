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Haberler Galeri İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için servet harcadı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için servet harcadı

Skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere Kraliyet Ailesi, York Dükü Prens Andrew'ın reşit olmayan kızı istismar ettiği iddiasıyla sarsılmıştı. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu fuhuş ağında genç kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew'ın yargılandığı dava sürerken annesi Kraliçe Elizabeth'in, oğlunu aklamak için servet harcadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 15:26
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen Jeffrey Epstein davasında davasında yargılanan isimlerden biri de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew oldu. Epstein'in kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızı istismar etmekle suçlanan Prens Andrew'ın yargılanması sürerken Kraliçe Elizabeth oğlunu korumak için harekete geçti.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı

KRALİYET AİLESİ'NDE SKANDAL

Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı

SUÇLAMALARI KRALİYET AİLESİ'NE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşıyor.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı

Epstein'ın kurbanlarından olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı davayla, dünya gündemine oturmuş durumda. Epstein'ın kendisini para karşılığında birlikte olmak için Prens Andrew'a sattığını söyleyen Roberts'ın suçlamaları Kraliyet Ailesi'ne de gölge düşürdü.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı

OĞLUNA KALKAN OLDU

2020 yılında kendisine yönelik açılan cinsel istismar davasının ardından Kraliyet'in resmi davetlerinde boy göstermekten kaçınan Prens Andrew'un suçlu olduğu tahmin edilirken, Kraliçe Elizabeth'in oğlunu korumak için yaptıkları, İngiliz basınına yansıdı.