02 Ekim 2021, Cumartesi
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için servet harcadı
Skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere Kraliyet Ailesi, York Dükü Prens Andrew'ın reşit olmayan kızı istismar ettiği iddiasıyla sarsılmıştı. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu fuhuş ağında genç kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew'ın yargılandığı dava sürerken annesi Kraliçe Elizabeth'in, oğlunu aklamak için servet harcadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 15:26
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde taciz skandalı! Kraliçesi Elizabeth oğlunu aklamak için server harcadı