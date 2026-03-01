İngiliz basınından flaş iddia: Suudi Veliaht Prens Selman, İran için Trump’ı ‘gizlice’ ikna mı etti?

Telegraph'ın aktardığı iddialara göre Suudi Veliaht Prens bin Selman ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'ı İran'a karşı bir askeri operasyon başlatması için haftalar boyunca baskı altında tuttu. Bu baskının sonucunda Trump, İran'ı hedef alan ortak ABD–İsrail saldırısını onayladı.

VELİAHT PRENS'TEN İKİLİ DİPLOMASİ Mİ?

Telegraph'ın haberine göre, bin Selman kamuoyu önünde diplomatik çözümlerden yana olduğunu söylemesine rağmen, Trump ile yaptığı özel görüşmelerde İran'a saldırı yapılması gerektiğini savundu.

Haberde, Veliaht Prens'in Trump'a İran'ın bölgesel güç haline geleceğini ve daha tehlikeli bir hale dönüşeceğini söylediği, bu nedenle "ABD'nin şimdi saldırması gerektiği" yönünde ısrar ettiği iddia edildi.