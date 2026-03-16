İngiliz basınından flaş iddia: Putin'den İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e teklif

İngiliz basını, İran'ın yeni lideriyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hava saldırılarında ağır yaralanmasının ardından gizlice Rusya'ya götürüldü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ameliyat edilmesi için Moskova'da tedavi altına alındı.

Gazetenin haberinde, Hamaney'in sağlık durumu hakkında ciddi soru işaretleri bulunduğu ve hatta bazı çevrelerde "ölmüş olabileceği" yönünde söylentilerin dolaştığı aktarıldı. Yeni liderin göreve atanmasından bu yana hiç kamuoyu önüne çıkmaması bu iddiaları güçlendirdi.

PUTİN'DEN "KİŞİSEL YARDIM" TEKLİFİ İDDİASI

Habere göre Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesi, Hamaney'in İran'dan son derece gizli bir operasyonla çıkarıldığını yazdı.

İddiaya göre İran'ın yeni lideri, Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldü ve burada Putin'e ait başkanlık saraylarından birinde bulunan özel bir sağlık merkezinde ameliyat edildi.

Gazete, operasyonun Putin'in "kişisel yardım teklifi" üzerine gerçekleştiğini öne sürdü.

Haberde, Putin'in Perşembe günü Hamaney ile yaptığı bir telefon görüşmesinde tedavi teklifini sunduğu, ardından aynı akşam Rusya'ya naklin gerçekleştirildiği iddia edildi.

Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

HAVA SALDIRISINDA AĞIR YARALANDIĞI İDDİASI

The Sun'a konuşan kaynaklara göre 56 yaşındaki Mojtaba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarından birinde ağır yaralandı.

Saldırıların ilk günlerinde meydana gelen patlamalarda yaralandığı öne sürülen Hamaney'in:

  • En az bir bacağını kaybettiği,
  • Mide veya karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu,
  • Ve uzun süre yoğun bakımda kaldığı iddia edildi.

Kaynaklara göre İran'da süren bombardıman nedeniyle gerekli donanıma sahip bir hastanede tedavi edilmesi mümkün olmadı ve bu nedenle Rusya'ya götürüldü.

"YOĞUN BAKIMDA VE KOMADA" İDDİASI

İran'ın başkenti Tehran'dan konuşan bir kaynak da Hamaney'in durumuna ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, yeni liderin Sina University Hospital'da yoğun bakımda tedavi gördüğünü ileri sürdü.

Kaynağa göre hastanenin travma ekibiyle bağlantılı kişiler, Hamaney'in durumunun "çok ağır" olduğunu söyledi.

Kaynak şu iddialarda bulundu:

  • Hamaney'in bir veya iki bacağı kesildi,
  • Karaciğer veya mide bölgesinde ciddi yırtılma oluştu,
  • Ve lider komaya girdi.
Ancak İran'da yaşanan geniş çaplı internet kesintisi nedeniyle bu iddiaların doğrulanması oldukça zor.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "İLK MESAJ"

İran devlet televizyonu ise tüm bu iddiaların ortasında Hamaney'e ait olduğu belirtilen ilk mesajı yayınladı.

Ancak mesaj doğrudan Hamaney tarafından değil, bir televizyon sunucusu tarafından okundu.

Mesajda İran'ın öldürülen vatandaşlarının "kanının intikamının alınacağı" vurgulanırken şu tehditler yer aldı:

  • Dubai'ye yönelik saldırıların sürdürülebileceği
  • Ve dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olanHürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği
"RAMAZAN GAZİSİ" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İran devlet televizyonunun Hamaney'den bahsederken kullandığı bir ifade de dikkat çekti.

Televizyon yayınlarında yeni lider "Ramazan gazisi" anlamına gelen bir unvanla anılmaya başlandı.

Bu durum, İran liderinin gerçekten savaşta yaralanmış olabileceği yorumlarına yol açtı.

"HAYALET AYETULLAH" İDDİASI

The Sun'ın haberinde ayrıca İran'ın son dönemde komşu ülkelere yönelik saldırılarının devam etmesi ve bunun petrol ile doğalgaz fiyatlarında sert yükselişe yol açması da vurgulandı.

Bu durum bazı analistlerin İran'ın şu anda "Hayalet Ayetullah" tarafından yönetildiğini öne sürmesine neden oldu.

Ayrıca Tahran yönetiminin yeni liderin görüntülerini yapay zekâ ile düzenlemekle suçlandığı da haberde yer aldı.

TRUMP'TAN ÇARPICI SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump da Hamaney'in durumuna ilişkin sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi.

Trump, İran liderinin hayatta olup olmadığına dair şu ifadeyi kullandı:

"İran anlaşma yapmak istiyor. Açıkçası onun hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum."

