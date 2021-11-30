30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

Son dakika haberi... İngiliz uçak gemisinden bir asker tarafından sızdırılan 16 saniyelik video dünyada deprem etkisi yarattı. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 130 milyon dolarlık savaş uçağı, kalkışa hazırlanırken Akdeniz'e çakıldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:25
  • 1
  • 29
İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

Akdeniz'den geçip Pasifik Okyanusu'na kadar deniz aşırı sefere çıkan uçak gemisinin dönüş yolculuğunda gerçekleşen kaza, 'çok gizli' sırların peşindeki süper güçlerin kapışmasına dönüştü. Sızdırılan görüntüler ise her şeyin üstüne tuz biber ekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

İngiltere Kraliyet Donanması'na (RAF) ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve beraberindeki savaş gemileri, Mısır açıklarındayken bir savaş uçağı rutin tatbikat için havalanmaya hazırlanıyordu.

  • 3
  • 29
İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

100 milyon Sterlin (130 milyon dolar) değerindeki F-35 jeti, kalkışa hazırlanırken Akdeniz'e çakıldı. Savaş uçağını kullanan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak ölümden kurtuldu.

  • 4
  • 29
İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

İngiliz donanmasına ait ekipler hafif yaralanan uçağın pilotunu helikopterle kurtardı ancak uluslararası sulara öğle saatlerinde düşen uçağın tam konumu tespit edilemedi.

  • 5
  • 29
İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

16 SANİYELİK KAYIT
HMS Queen Elizabeth'ten çekilen bir görüntü internete sızdı, böylece dünya F-35'in nasıl düştüğünü görmüş oldu. Kayıtta, F-35'in kalkışa doğru ilerlediği görülüyor.