İngiliz asker görüntüleri sızdırdı ortalık yıkıldı! İşte depreme yol açan 16 saniye...

Son dakika haberi... İngiliz uçak gemisinden bir asker tarafından sızdırılan 16 saniyelik video dünyada deprem etkisi yarattı. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 130 milyon dolarlık savaş uçağı, kalkışa hazırlanırken Akdeniz'e çakıldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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