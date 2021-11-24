İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar

Dünyayı kasıp kavuran iklim krizi ile mücadele kapsamında Güney Kore'de çığır açacak bir proje açıklandı. Busan kentinde yüzen bir şehir inşa edileceği resmi makamlar tarafından ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen projenin 2025 yılı itibarıyla bitirileceği belirtilirken, şehirde 75 hektarlık alanda 10 bin kişi yaşayacağı vurgulandı.