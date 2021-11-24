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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar

Dünyayı kasıp kavuran iklim krizi ile mücadele kapsamında Güney Kore'de çığır açacak bir proje açıklandı. Busan kentinde yüzen bir şehir inşa edileceği resmi makamlar tarafından ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen projenin 2025 yılı itibarıyla bitirileceği belirtilirken, şehirde 75 hektarlık alanda 10 bin kişi yaşayacağı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:49
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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar
Dünyanın ilk yüzen şehri, Güney Kore’nin Busan şehrinde inşa edilmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sele dayanıklı Oceanix adlı yüzen şehrin 2025 yılına kadar inşa edileceği belirtildi.
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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar
Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak.
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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar
Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek.
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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar
Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.
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İklim kriziyle mücadelede çığır açan proje! Yüzen şehir yapacaklar
BM tarafından desteklenen, Busan kentinin kıyılarında inşa edilen yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak.