İki Rus kadın karantinadan kaçtı! Dünya onları konuşuyor... Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından yeni haberler peş peşe geliyor. Dünya genelinde 60 bin 342 kişide koronavirüs tespit edilirken ölü sayısı 1.369'a yükseldi. Şu ana kadar 2 vakanın tespit edildiği Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan iki Rus kadın, hastanedeki karantinayı delerek kaçtı. Giriş Tarihi: 13.02.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 15:21
Dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan iki Rus kadın yanlarında 1 erkek çocukla birlikte hastaneden kaçtı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Rus sağlık yetkilileri olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
Rusya şu ana kadar coronavirüsü nedeniyle enfekte olan 2 kişiyi açıklamıştı. Virüse yakalanan hasta sayısının az olmasına rağmen yetkililer, çok ciddi önlemler alarak virüsün yayılmasını engellemek adına ülkeye Çin'den gelen yüzlerce insanı karantina altına aldı.
Farklı Rus hastanelerinde karantinaya alınan hastalar, izolasyon odalarının kötü koşulları, doktorlarla ilgili sorunlar ve karantina protokollerinden şikayetçi.
Karantina altındaki hastaneden kaçan kadınların, Rus turistlerin popüler tatil merkezi olarak tercih ettiği Çin'in Hainan bölgesinden geldiği belirtiliyor.
Kadınlardan birinin hastane penceresinden atladığı bir diğerinin ise elektronik kilidi devre dışı bıraktığı öğrenildi. Hastaneden kaçan kadınlardan biri instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı.
Çin'in Hainan bölgesinden Rusya'nın Samara şehrine geldiklerinde çocuklarının öksürmeye ve ateşinin çıkmaya başladığını söyleyen Rus kadın, çocuğuna üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulduğunu ve bir hastanede coronavirüsü testi yapıldığını belirtti. Küçük çocuğun tedaviye olumlu yanıt verdiği ancak coronavirüsü test sonuçlarının günlerce ertelendiğini ifade etti ve doktorları oğlu hakkında bilgi almaya çalışırken onu engellemekle suçladı.