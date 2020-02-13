İki Rus kadın karantinadan kaçtı! Dünya onları konuşuyor...

Dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan iki Rus kadın yanlarında 1 erkek çocukla birlikte hastaneden kaçtı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Rus sağlık yetkilileri olayla ilgili bir açıklama yapmadı.