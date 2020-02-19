İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...
Katil Esad ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim bölgelerine yaptığı saldıralar sonucu, milyonlarca insan göç yolunu tuttu. 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:53
Beşşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç ederken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.
Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Halep'in batısı ve güneyindeki Daret İzze ilçesi ile çevresindeki köylerden Suriye-Türkiye sınırına göç devam ediyor.
Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bölgelerden son 6 günde 148 bin sivil daha yerinden edildi.
Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.
İdlib kent merkezi ve çevresi, İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.