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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

Katil Esad ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim bölgelerine yaptığı saldıralar sonucu, milyonlarca insan göç yolunu tuttu. 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:53
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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

Beşşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç ederken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Halep'in batısı ve güneyindeki Daret İzze ilçesi ile çevresindeki köylerden Suriye-Türkiye sınırına göç devam ediyor.

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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bölgelerden son 6 günde 148 bin sivil daha yerinden edildi.

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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

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İdlib'de insanlık dramı yaşanıyor! 2 milyon insan sınırda...

İdlib kent merkezi ve çevresi, İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.