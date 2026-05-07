İddia: İran, ABD üslerine açıklanandan çok daha büyük zarar verdi
ABD merkezli Washington Post gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı analiz, İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerine yönelik saldırılarının Washington yönetiminin açıkladığından çok daha büyük hasara yol açtığını ortaya koydu.
İran devletine yakın medya kuruluşları tarafından yayımlanan ve Washington Post tarafından doğrulanan uydu görüntülerine göre, savaşın başlamasından bu yana ABD'ye ait askeri tesislerde en az 228 yapı veya askeri ekipman zarar gördü ya da imha edildi.
Analizde; hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, savaş uçakları, radar sistemleri, iletişim altyapısı ve hava savunma ekipmanlarının hedef alındığı belirtildi. Gazete, özel haberinde ortaya çıkan yıkımın ABD hükümetinin kamuoyuna açıkladığından çok daha büyük olduğunu vurguladı.
"İRAN SALDIRILARI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN DAHA HASSAS"
Washington Post'un incelediği görüntülerde Kuveyt, Bahreyn, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerinin vurulduğu görüldü.
Uzmanlar, İran'ın saldırılarında yüksek hassasiyet kullandığını ve ABD ordusunun İran'ın hedefleme kapasitesini küçümsediğini savundu.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi danışmanlarından emekli Deniz Piyadesi Albay Mark Cancian, "İran saldırıları son derece hassastı. Rastgele oluşmuş kaçırılmış hedef kraterleri görünmüyor" dedi.
Haberde ayrıca Rusya'nın İran'a istihbarat desteği sağlayarak ABD üslerinin hedef alınmasına yardımcı olduğuna ilişkin daha önce ortaya atılan iddialara da atıf yapıldı.
ABD ÜSLERİNDE AĞIR HASAR
Analize göre saldırılar sonucunda:
- Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde uydu iletişim sistemleri vuruldu.
- Bahreyn ve Kuveyt'te Patriot hava savunma sistemleri zarar gördü.
- Ürdün ile BAE'de THAAD füze savunma radarları hedef alındı.
- Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Üssü'nde E-3 Sentry komuta kontrol uçağı ve yakıt ikmal tankerinin imha edildiği belirtildi.
- Kuveyt'teki bazı üslerde kışlalar, spor salonları, yemekhaneler ve personel konaklama alanları vuruldu.