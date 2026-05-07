İddia: İran, ABD üslerine açıklanandan çok daha büyük zarar verdi

Açık kaynak savaş araştırmacısı William Goodhind, İran'ın özellikle askerlerin kaldığı alanları hedef aldığını belirterek, "Sadece askeri ekipman değil, yumuşak hedefler olarak tanımlanan yaşam alanları da vuruldu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ASKERLERİ GERİ ÇEKİLDİ Haberde, İran'ın hava saldırıları nedeniyle bazı Amerikan üslerinin normal kapasitede kullanılmasının tehlikeli hale geldiği ve savaşın ilk günlerinde çok sayıda ABD askerinin üslerden geri çekildiği aktarıldı. ABD ordusunun verilerine göre savaşın başlamasından bu yana bölgedeki Amerikan tesislerine düzenlenen saldırılarda 7 ABD askeri hayatını kaybetti, 400'den fazla asker yaralandı. Yaralanan askerlerin çoğu kısa sürede görevine dönerken, en az 12 askerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE SANSÜR İDDİASI Washington Post, savaş sırasında uydu görüntülerine erişimin zorlaştığını da yazdı. Haberde, ABD hükümetinin talebi üzerine büyük ticari uydu şirketlerinden bazılarının bölgeye ait yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayımlamayı geciktirdiği veya tamamen durdurduğu öne sürüldü. Buna karşılık İran'a yakın medya kuruluşlarının savaş boyunca düzenli şekilde yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yayımladığı belirtildi. Gazete, İran tarafından paylaşılan 100'den fazla uydu görüntüsünü incelediğini, bunların önemli bölümünün Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu sistemi ve diğer ticari görüntülerle doğrulandığını aktardı. Analizde, İran tarafından yayımlanan görüntülerde herhangi bir manipülasyon tespit edilmediği ifade edildi.

"ABD SAVUNMADA KALDI" Uzmanlara göre saldırılar, modern dron savaşlarının ABD üsleri için oluşturduğu yeni tehdidi de ortaya çıkardı. Stimson Center uzmanlarından Kelly Grieco, ABD'nin İran'ın füze ve İHA kapasitesini kısa sürede etkisiz hale getirebileceğini düşündüğünü ancak İran'ın önceden hazırladığı hedefleme altyapısının hafife alındığını söyledi. Londra merkezli Royal United Services Institute uzmanlarından Justin Bronk ise ABD ve müttefiklerinin saldırıları önlemede başarılı olduğunu ancak bunun çok büyük füze maliyetine yol açtığını belirtti.

Uzmanlar ayrıca ABD üslerinde yeterli korunaklı sığınak bulunmadığını, birçok kritik askeri unsurun açık alanlarda bırakıldığını ifade etti. Washington Post'un haberine göre bazı ABD'li yetkililer, Amerikan askerlerinin gelecekte Orta Doğu'daki bazı üslere büyük sayılarda geri dönmeyebileceğini düşünüyor.