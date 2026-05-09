Hürmüz'de mahsur kalan 20 bin denizci savaşı anlattı

O sırada bölgede savaş atmosferi giderek ağırlaşıyordu. Amerikan savaş gemileri, İran'ın füze tehdidi altında iki ABD bayraklı ticaret gemisine Hürmüz geçişinde eşlik ediyordu. Denizcilik telsizlerinin acil durum kanallarında ise mahsur kalan denizcilerin yardım çağrıları yankılanıyordu. Bazı gemilerde yiyecek ve su Sabbir'in gemisinden bile daha kritik seviyeye düştü.

Kaosun 65'inci gününde, Çinli bir şirkete ait petrol tankerinin mürettebatı son yiyecek stoklarını tüketmek üzereydi. Geminin seyir subayı Bangladeşli Shameem Sabbir, telsizden İran donanmasına artık çaresizlik haline gelen aynı soruyu yöneltti: "Ne zaman çıkabileceğiz?"

"HER GÜN YENİ BİR KRİZ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"

Mahsur kalan denizciler, Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların ardından umutlansa da sahada hiçbir değişiklik yaşanmadığını söylüyor.

800'den fazla gemi boğazdan çıkmak için sıra beklerken, Sabbir'in tankeri en ön sırada yer alıyor. İran'ın sürat teknelerindeki askerleri çıplak gözle görebilecek kadar yakın olduklarını anlatan Sabbir, buna rağmen hâlâ eve dönüş ihtimalinin olmadığını söyledi.

Gökyüzünde İran dronlarının vızıldadığı, denizde ise çürümüş çöplerin sürüklendiği anlatılırken, mürettebatın geminin karanlık bölümlerinde stres altında okey benzeri oyunlar oynadığı veya ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını takip ettiği aktarıldı.

Sabbir'in İran tarafına yaptığı telsiz çağrısına ise moral bozucu bir yanıt verildi. İranlı bir yetkili, "Bölge çok tehlikeli ve kırmızı bölge ilan edildi" ifadelerini kullandı.