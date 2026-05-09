Hürmüz'de mahsur kalan 20 bin denizci savaşı anlattı
Wall Street Journal'ın özel haberine göre Hürmüz Boğazı'nda savaşın gölgesinde mahsur kalan yaklaşık 20 bin denizci, açlık, susuzluk ve sürekli saldırı korkusuyla yaşam mücadelesi veriyor. İran ile ABD arasında büyüyen kriz nedeniyle dünyanın en kritik deniz ticaret yollarından biri adeta dev bir deniz hapishanesine dönüşürken, yüzlerce gemi haftalardır çıkış izni bekliyor.
Kaosun 65'inci gününde, Çinli bir şirkete ait petrol tankerinin mürettebatı son yiyecek stoklarını tüketmek üzereydi. Geminin seyir subayı Bangladeşli Shameem Sabbir, telsizden İran donanmasına artık çaresizlik haline gelen aynı soruyu yöneltti: "Ne zaman çıkabileceğiz?"
O sırada bölgede savaş atmosferi giderek ağırlaşıyordu. Amerikan savaş gemileri, İran'ın füze tehdidi altında iki ABD bayraklı ticaret gemisine Hürmüz geçişinde eşlik ediyordu. Denizcilik telsizlerinin acil durum kanallarında ise mahsur kalan denizcilerin yardım çağrıları yankılanıyordu. Bazı gemilerde yiyecek ve su Sabbir'in gemisinden bile daha kritik seviyeye düştü.
"HER GÜN YENİ BİR KRİZ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"
Mahsur kalan denizciler, Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların ardından umutlansa da sahada hiçbir değişiklik yaşanmadığını söylüyor.
800'den fazla gemi boğazdan çıkmak için sıra beklerken, Sabbir'in tankeri en ön sırada yer alıyor. İran'ın sürat teknelerindeki askerleri çıplak gözle görebilecek kadar yakın olduklarını anlatan Sabbir, buna rağmen hâlâ eve dönüş ihtimalinin olmadığını söyledi.
Gökyüzünde İran dronlarının vızıldadığı, denizde ise çürümüş çöplerin sürüklendiği anlatılırken, mürettebatın geminin karanlık bölümlerinde stres altında okey benzeri oyunlar oynadığı veya ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını takip ettiği aktarıldı.
Sabbir'in İran tarafına yaptığı telsiz çağrısına ise moral bozucu bir yanıt verildi. İranlı bir yetkili, "Bölge çok tehlikeli ve kırmızı bölge ilan edildi" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI "DENİZ HAPİSHANESİNE" DÖNÜŞTÜ
Basra Körfezi'nin düşük ücretli deniz çalışanları için dev bir deniz hapishanesine dönüştüğü belirtiliyor.
Suriye, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerden gelen denizciler, ABD ile İran arasındaki gerilimin ortasında adeta savaşın görünmez mağdurları haline geldi. Resmî olarak savaş esiri sayılmıyorlar ancak iki aydan uzun süredir çatışma hattında mahsur durumdalar.
Bu denizciler aynı zamanda modern çağın deniz savaşına istemeden tanıklık ediyor. Cep telefonlarıyla İran füze saldırılarından yükselen dumanları, yanan gemileri ve ABD savaş gemilerinin bölgedeki operasyonlarını kayda alıyorlar.
ABD'NİN "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" OPERASYONU YALNIZCA 36 SAAT SÜRDÜ
Mahsur kalan denizcileri kurtarmak amacıyla başlatılan Amerikan operasyonu "Özgürlük Projesi", yalnızca 36 saat sonra durduruldu. Uzmanlara göre operasyon yeniden başlasa bile dünyanın en güçlü donanması zaman ve lojistik baskısıyla karşı karşıya.
Önümüzdeki haftalarda iflas eden gemi sahiplerinin mürettebatı kaderine terk edeceği, gemilerdeki sağlık krizlerinin daha da ağırlaşacağı belirtiliyor.
Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre savaşın başlamasından bu yana en az 10 denizci hayatını kaybetti. İran'a ait füze ve dron saldırılarında ise 30'dan fazla gemi vuruldu.