Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN HAYATI KARAYA BOYANIYOR

Yozlaşmış güvenlik ağı ve insan hakları konusundaki ihlallerine rağmen Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'da başlayan ve İngiltere'de sonlanan cinsel istismar ve insan kaçakçılığı zinciri, küçük çocukların yaşamını kabusa çevirdi.