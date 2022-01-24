24 Ocak 2022, Pazartesi
Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!
Avrupa Birliği (AB) sınırlarında gerçekleştirilen çocuk istismarı zinciri, son senelerde oldukça artış kaydetti. Romanya'da okula giderken kaçırılıp esir alınan, ardından da İngiltere'ye fuhuş batağına sürüklenmek üzere satılan 10-15 yaş arası kız çocuklarının yaşadığı kabusu, dehşete düşürdü. AB ülkeleri arasında yapılan bu mide bulandırıcı alışveriş, İngiliz BBC'nin yayınladığı akıllara durgunluk getiren belgeselde bütün ayrıntılarıyla paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 15:42
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