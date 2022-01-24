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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

Avrupa Birliği (AB) sınırlarında gerçekleştirilen çocuk istismarı zinciri, son senelerde oldukça artış kaydetti. Romanya'da okula giderken kaçırılıp esir alınan, ardından da İngiltere'ye fuhuş batağına sürüklenmek üzere satılan 10-15 yaş arası kız çocuklarının yaşadığı kabusu, dehşete düşürdü. AB ülkeleri arasında yapılan bu mide bulandırıcı alışveriş, İngiliz BBC'nin yayınladığı akıllara durgunluk getiren belgeselde bütün ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.01.2022 15:42
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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

Son senelerde gözle görünür bir hızla artan çocuk istismarı vakalarının bir yenisi, bu defa İngiltere-Romanya hattında gerçekleşti.

İnsan hakları meselesinde sürekli başka ülkeler ders verir nitelikte açıklamalarda bulunan İngiltere'nin dahil olduğu bir çocuk istismarı zinciri, gün yüzüne çıkmasının ardından oldukça yankı uyandırdı.

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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

HER DETAYI KAN DONDURDU

İngiliz medya kuruluşu BBC muhabiri Jean Mackenzie tarafından hazırlanan belgeselde yer alan detaylar, adeta kan dondurdu.

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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN HAYATI KARAYA BOYANIYOR

Yozlaşmış güvenlik ağı ve insan hakları konusundaki ihlallerine rağmen Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'da başlayan ve İngiltere'de sonlanan cinsel istismar ve insan kaçakçılığı zinciri, küçük çocukların yaşamını kabusa çevirdi.

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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖZ YUMDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Romanya'da okul önlerinde bekleyerek gözlerine kestirdikleri 10-15 yaş arasındaki kız çocuklarını, İngiltere'de fuhuş ağlarında kullanılmak üzere kaçıran çetelere, güvenlik güçlerinin göz yumduğu ortaya çıktı.

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Hızla artan çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi: Avrupa’da kan donduran çocuk ticareti!

Mackenzie'ye konuşan mağdur çocukların aileleri, polisin konuyla ilgili harekete geçmediklerini söyledi. Mağdurlardan biri olan 12 yaşındaki Andrea, okul çıkışı kaçırılmasının ardından aylarca alıkonuldu.