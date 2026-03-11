İRAN FÜZE SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI Bölgedeki gerilim yalnızca Hizbullah saldırılarıyla sınırlı değil. İran ordusu da son günlerde İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırdı. Emine Kavasoğlu, İran'ın özellikle Hürremşehr ve Hayberşekan füzeleriyle geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, "İran ordusu 34. dalgayı ölümcül dalga olarak nitelendirdi. Kısa süre içinde art arda saldırılar düzenlendi ve İsrail'in farklı noktalarında patlamalar meydana geldi" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

HEDEFTEKİ ÜSLER: HAYFA HATTINDAKİ STRATEJİK NOKTALAR İran ve Hizbullah'ın hedef aldığı noktalar arasında İsrail'in önemli askeri üsleri de bulunuyor. Hayfa bölgesindeki Ramat David, Nevatim ve Hatzerim üsleri dikkat çeken hedefler arasında yer alıyor. Kavasoğlu, bu üslerin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bu üç üs etkisiz hale getirildiğinde İsrail'in hava savunma sisteminde ciddi zafiyet oluşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'DE SANSÜR VE GÖRÜNTÜ KISITLAMASI İsrail'de saldırılara ilişkin görüntülerin paylaşılması konusunda ciddi bir sansür uygulanıyor. Birçok noktada basının görüntü alması yasaklanırken saldırı izlerinin kısa sürede ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Emine Kavasoğlu, bu duruma ilişkin, "İsrail'de büyük bir ambargo var. Bir noktaya saldırı düzenlendiğinde kısa süre içinde adeta makyaj yapılıyor ve hasar görüntülerinin basına yansıması engelleniyor" ifadelerini kullandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE 14 GÜNLÜK KISITLAMA Öte yandan ABD merkezli bir uydu görüntüleme kuruluşunun da İsrail ve ABD üslerine ilişkin görüntü paylaşımını sınırladığı bildirildi. Kavasoğlu, konuya ilişkin olarak, "Amerikan merkezli uydu görüntüleme merkezi önce 96 saatlik kısıtlama getirmişti ancak bu süre 14 güne çıkarıldı. Bu süre boyunca saldırılara ilişkin uydu görüntüsü paylaşılmayacak" sözleriyle gelişmeyi aktardı.

LÜBNAN SINIRINDA İHA SALDIRILARI SÜRÜYOR Hizbullah'ın özellikle Lübnan sınırına yakın bölgelerde insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail tarafı şu ana kadar iki askerin hayatını kaybettiğini açıklarken askeri tesislerdeki kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmıyor. Tel Aviv yakınındaki Beyt Şemeş'te hedef alınan radar üssü ise bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta ulaştığını gösteren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.