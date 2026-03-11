Hizbullah İsrail'de radar üssünü vurdu! Özel görüntüler sadece A Haber'de
İsrail'in Tel Aviv yakınlarında bulunan Beyt Şemeş'teki radar üssü Hizbullah tarafından iki kez hedef alındı. A Haber ekibi bölgede hasar gören radar üssünü görüntüledi. Erken uyarı sistemlerinde aksama yaşandığı belirtilirken İsrail işgal güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İsrail'in Tel Aviv'e yakın Beyt Şemeş bölgesinde bulunan radar üssü Hizbullah'ın saldırılarının hedefi oldu. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, radar üssünün hem Cuma gecesi hem de sonraki saldırılarda iki kez hedef alındığını belirtti.
Emine Kavasoğlu, Tel Aviv yakınındaki Beyt Şemeş'te bulunan radar üssünün arka kısmında ciddi hasar olduğunu belirterek, "Cuma gecesinden bu yana iki kez üst üste hedef alındı. Radar üssünün vurulmasıyla birlikte İsrail'de erken uyarı sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Saldırıların ardından İsrail İşgal Kuvvetleri'nin (IDF) konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Özellikle radar sistemlerinin devre dışı kalmasının erken uyarı mekanizmalarında aksaklıklara yol açtığı ifade ediliyor.
Kavasoğlu, İsrail işgal güçlerinin soruşturmasının radar sistemlerinin neden devreye girmediğine odaklandığını belirterek, "IDF bu durumu izole edilmiş bir başarısızlık olarak değerlendirdi. Ancak radar sisteminin bulunduğu üste ağır hasar olduğu görülüyor" sözleriyle son durumu aktardı.
A HABER EKİBİ HASARI YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber ekibi, bölgede yoğun güvenlik önlemlerine rağmen radar üssünü görüntülemeyi başardı. Üs çevresinde asker ve polis tarafından geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.
Emine Kavasoğlu, kameraman Niyazi Kurt ile birlikte bölgede yaptıkları çekimlere ilişkin, "Şu anda üssün sağ tarafından görüntü vermeye çalışıyoruz. Yolun karşı tarafında yoğun güvenlik önlemleri var. Büyük uydu radarının arka kısmında ciddi hasar bulunuyor" sözleriyle durumu aktardı.
KATİL İSRAİL SALDIRILARI İNKAR ETMİŞTİ
İsrail yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda radar üslerinin vurulduğu iddialarını reddetmişti. Ancak sahadaki görüntüler üste hasar oluştuğunu ortaya koydu.
Kavasoğlu, İsrail'in radar üssünün vurulmadığını savunduğunu hatırlatarak, "İsrail radar üslerinin vurulmadığını söylemişti. Ancak gözümüzle gördüğümüz hasar bunun aksini gösteriyor" ifadelerini kullandı.