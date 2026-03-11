CANLI YAYIN
Hizbullah İsrail'de radar üssünü vurdu! Özel görüntüler sadece A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in Tel Aviv yakınlarında bulunan Beyt Şemeş'teki radar üssü Hizbullah tarafından iki kez hedef alındı. A Haber ekibi bölgede hasar gören radar üssünü görüntüledi. Erken uyarı sistemlerinde aksama yaşandığı belirtilirken İsrail işgal güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail'in Tel Aviv'e yakın Beyt Şemeş bölgesinde bulunan radar üssü Hizbullah'ın saldırılarının hedefi oldu. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, radar üssünün hem Cuma gecesi hem de sonraki saldırılarda iki kez hedef alındığını belirtti.

Emine Kavasoğlu, Tel Aviv yakınındaki Beyt Şemeş'te bulunan radar üssünün arka kısmında ciddi hasar olduğunu belirterek, "Cuma gecesinden bu yana iki kez üst üste hedef alındı. Radar üssünün vurulmasıyla birlikte İsrail'de erken uyarı sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN VURDUĞU İSRAİL RADAR ÜSSÜ SADECE A HABER'DE
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırıların ardından İsrail İşgal Kuvvetleri'nin (IDF) konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Özellikle radar sistemlerinin devre dışı kalmasının erken uyarı mekanizmalarında aksaklıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Kavasoğlu, İsrail işgal güçlerinin soruşturmasının radar sistemlerinin neden devreye girmediğine odaklandığını belirterek, "IDF bu durumu izole edilmiş bir başarısızlık olarak değerlendirdi. Ancak radar sisteminin bulunduğu üste ağır hasar olduğu görülüyor" sözleriyle son durumu aktardı.

A HABER EKİBİ HASARI YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekibi, bölgede yoğun güvenlik önlemlerine rağmen radar üssünü görüntülemeyi başardı. Üs çevresinde asker ve polis tarafından geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emine Kavasoğlu, kameraman Niyazi Kurt ile birlikte bölgede yaptıkları çekimlere ilişkin, "Şu anda üssün sağ tarafından görüntü vermeye çalışıyoruz. Yolun karşı tarafında yoğun güvenlik önlemleri var. Büyük uydu radarının arka kısmında ciddi hasar bulunuyor" sözleriyle durumu aktardı.

KATİL İSRAİL SALDIRILARI İNKAR ETMİŞTİ

İsrail yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda radar üslerinin vurulduğu iddialarını reddetmişti. Ancak sahadaki görüntüler üste hasar oluştuğunu ortaya koydu.

Kavasoğlu, İsrail'in radar üssünün vurulmadığını savunduğunu hatırlatarak, "İsrail radar üslerinin vurulmadığını söylemişti. Ancak gözümüzle gördüğümüz hasar bunun aksini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İRAN FÜZE SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Bölgedeki gerilim yalnızca Hizbullah saldırılarıyla sınırlı değil. İran ordusu da son günlerde İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırdı.

Emine Kavasoğlu, İran'ın özellikle Hürremşehr ve Hayberşekan füzeleriyle geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, "İran ordusu 34. dalgayı ölümcül dalga olarak nitelendirdi. Kısa süre içinde art arda saldırılar düzenlendi ve İsrail'in farklı noktalarında patlamalar meydana geldi" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

HEDEFTEKİ ÜSLER: HAYFA HATTINDAKİ STRATEJİK NOKTALAR

İran ve Hizbullah'ın hedef aldığı noktalar arasında İsrail'in önemli askeri üsleri de bulunuyor. Hayfa bölgesindeki Ramat David, Nevatim ve Hatzerim üsleri dikkat çeken hedefler arasında yer alıyor.

Kavasoğlu, bu üslerin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bu üç üs etkisiz hale getirildiğinde İsrail'in hava savunma sisteminde ciddi zafiyet oluşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'DE SANSÜR VE GÖRÜNTÜ KISITLAMASI

İsrail'de saldırılara ilişkin görüntülerin paylaşılması konusunda ciddi bir sansür uygulanıyor. Birçok noktada basının görüntü alması yasaklanırken saldırı izlerinin kısa sürede ortadan kaldırıldığı belirtiliyor.

Emine Kavasoğlu, bu duruma ilişkin, "İsrail'de büyük bir ambargo var. Bir noktaya saldırı düzenlendiğinde kısa süre içinde adeta makyaj yapılıyor ve hasar görüntülerinin basına yansıması engelleniyor" ifadelerini kullandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE 14 GÜNLÜK KISITLAMA

Öte yandan ABD merkezli bir uydu görüntüleme kuruluşunun da İsrail ve ABD üslerine ilişkin görüntü paylaşımını sınırladığı bildirildi.

Kavasoğlu, konuya ilişkin olarak, "Amerikan merkezli uydu görüntüleme merkezi önce 96 saatlik kısıtlama getirmişti ancak bu süre 14 güne çıkarıldı. Bu süre boyunca saldırılara ilişkin uydu görüntüsü paylaşılmayacak" sözleriyle gelişmeyi aktardı.

LÜBNAN SINIRINDA İHA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Hizbullah'ın özellikle Lübnan sınırına yakın bölgelerde insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail tarafı şu ana kadar iki askerin hayatını kaybettiğini açıklarken askeri tesislerdeki kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmıyor.

Tel Aviv yakınındaki Beyt Şemeş'te hedef alınan radar üssü ise bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta ulaştığını gösteren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

