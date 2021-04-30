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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler

Son dakika | Dünyanın ibretle takip ettiği Hindistan'da insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Her gün 300 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede sağlık sistemi çöktü. Cesetlerin yollarda kaldığı birçok fotoğraf ajanslar tarafından servis edildi. Tükenmenin eşiğine gelen ülkede, camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:13
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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler
Her geçen dakika tüyler ürperten görüntülerin geldiği Hindistan, şu anda dünyanın en kötü ikinci Kovid dalgasından muzdarip. Her gün rekor kırarak küresel virüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ını ve binlerce ölümü sınırlarında barındırıyor.
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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler

Ancak analistler her iki rakamın da muhtemelen çok düşük bir tahmin olduğuna inanıyor. Gerçek vaka ve ölü sayısının açıklanandan katbekat fazla olduğu düşünülüyor. Sağlık görevlileri gerçek rakamların on kat daha fazla olabileceği konusunda uyardı. Bu da her gün 3 milyon yeni vaka anlamına geliyor.

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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler
Kriz yavaşlama belirtisi göstermiyor ve ülkenin sağlık sistemi hızla çöküyor. Hastanelerde insanlar yatakları paylaşmak zorunda kalırken, bu kadar bile şanslı olmayanlar hastanelerin dışında sokaklarda ölüyor.
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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler
Salgınının ikinci dalgası bütün hızıyla devam ederken, başkent Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.
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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler
Koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde ölülerin geleneksel usulde yakıldığı krematoryumların yanı sıra hastaneler ve morgların kapasitesi de yetersiz kalıyor.