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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! Camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü! İşte büyük dramın yaşandığı ülkeden gelen son görüntüler
Son dakika | Dünyanın ibretle takip ettiği Hindistan'da insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Her gün 300 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede sağlık sistemi çöktü. Cesetlerin yollarda kaldığı birçok fotoğraf ajanslar tarafından servis edildi. Tükenmenin eşiğine gelen ülkede, camiler tedavi merkezlerine dönüştürüldü.
Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:13
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