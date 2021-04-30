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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar
Son dakika haberine göre; Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:18
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