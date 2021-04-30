Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

14 EYALETTE GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (66 bin 159), Kerala (38 bin 607), Uttar Pradeş (35 bin 104), Karnataka (35 bin 24), Delhi (24 bin 235), Tamil Nadu (17 bin 897), Batı Bengal (17 bin 403), Racastan (17 bin 269), Çattisgarh (15 bin 804), Andra Pradeş (14 bin 792), Gucarat (14 bin 327), Haryana (13 bin 947), Bihar (13 bin 89) ve Madhya Pradeş (12 bin 762) olduğu belirtildi.