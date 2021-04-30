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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

Son dakika haberine göre; Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:18
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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor kırıldı.

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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

14 EYALETTE GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (66 bin 159), Kerala (38 bin 607), Uttar Pradeş (35 bin 104), Karnataka (35 bin 24), Delhi (24 bin 235), Tamil Nadu (17 bin 897), Batı Bengal (17 bin 403), Racastan (17 bin 269), Çattisgarh (15 bin 804), Andra Pradeş (14 bin 792), Gucarat (14 bin 327), Haryana (13 bin 947), Bihar (13 bin 89) ve Madhya Pradeş (12 bin 762) olduğu belirtildi.

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Hindistan koronavirüste felaketi yaşıyor! Kabusa uyandılar

SON BİR HAFTADIR VAKA SAYISI 300 BİNİN ÜZERİNDE

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.