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Haberler Galeri Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | 'Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | 'Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı. Bir haftadır polis tarafından aranan mahkumun kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara 'kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 07.09.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 11:21
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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | ’Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis, 31 Ağustos'ta hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Brezilyalı Danelo Souza Cavalcante'yi arıyor. İki yıl önce eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren Cavalcante'nin Chester County Cezaevi'nden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında mahkumun cezaevi avlusundaki duvarlardan tırmanarak kaçmayı başardığı görülüyor.

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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | ’Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Cavalcante'nin firar etmesinin ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama nedeniyle çevredeki okullarda eğitime ara verildi.

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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | ’Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

'KAPILARI KİLİTLEYİN DIŞARI ÇIKMAYIN'

Yetkililer, katilin son derece tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.

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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | ’Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

Chester County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce polisin katıldığı arama çalışmalarında helikopterler ve köpeklerin de yer aldığı belirtilirken mahkumun Pocopson kasabası ve çevresinde görüldüğü kaydedildi.

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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | ’Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Danelo Souza Cavalcante, Nisan 2021'de 33 yaşındaki eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu evinin yakınlarında çocuklarının gözleri önünde 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Brandao'nun 7 ve 4 yaşındaki çocukları olay anında yardım istemek için komşularına gitmiş, Cavalcante ise olay yerinden kaçmıştı.