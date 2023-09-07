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Her yerde aranıyor! Sevgilisini öldüren katil hapishaneden böyle kaçtı | 'Kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı. Bir haftadır polis tarafından aranan mahkumun kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara 'kapıları kilitleyin dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 11:08Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 11:21