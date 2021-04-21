Hayatının şokunu yaşadı! Tüm vücudunu kapladı

Bazı hastalıklar pek çok kişi tarafından tam anlamıyla bilinmiyor. Doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan bazı hastalıklar insanların ilgisini çekiyor. İşte dünya üzerinde insanların hayatını kâbusa dönüştüren o hastalıklar...