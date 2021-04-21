Hayatının şokunu yaşadı! Tüm vücudunu kapladı
Bazı hastalıklar pek çok kişi tarafından tam anlamıyla bilinmiyor. Doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan bazı hastalıklar insanların ilgisini çekiyor. İşte dünya üzerinde insanların hayatını kâbusa dönüştüren o hastalıklar...
Giriş Tarihi: 21.04.2021
23:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
23:41
Hastalıklar ve etkileri insanların hayatını tehdit ediyor. Hastalıkların başlama süreci ve tedavisi ise uzun bir süreci işaret ediyor. İşte dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklar...
6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ
Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.
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Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.
Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.
Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.
Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.