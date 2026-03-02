CANLI YAYIN
Havalimanları vuruldu, limanlar alev aldı! İran'dan 36 saatte 9 ülkeye misilleme saldırısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran, pazar günü Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD ve İsrail'in ortak saldırısının başlamasından bu yana Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde ABD'nin müttefiki olan ülkeler ile İsrail'e karşı misilleme saldırıları düzenledi. O saldırılardan çarpıcı kareler uydu görüntülerine yansıdı.

Yaklaşık 36 saat içinde İran, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye tüm ülkeleri hedef aldı. ABD'ye yakın Arap devletlerinden oluşan bu ülkelerde çok sayıda uluslararası havaalanı ile en az üç aktif liman vuruldu. Bu saldırılar uluslararası hava trafiğini felç ederken petrol sevkiyatlarını da aksattı.

Saldırılar yalnızca askeri tesislerle sınırlı kalmadı. Konut kuleleri, lüks oteller ve yollar da saldırılardan etkilendi. İran, misilleme saldırılarının bölgedeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını savunsa da doğrulanan videolar ve yerel medya raporlarına göre saldırıların sivil ve ekonomik altyapıyı da hedef aldığı görülüyor.

Arap şehirlerindeki toplam can kaybı henüz netleşmezken saldırılarda en az üç ABD askeri personelinin öldüğü bildirildi.

İRAN'DA İLETİŞİM KESİNTİSİ: CAN KAYBI NET DEĞİL

İran'da ise geniş çaplı bir iletişim kesintisi yaşandığı için ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasarın boyutu tam olarak bilinmiyor. İran hükümeti saldırılarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin güneyinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 100'den fazla çocuğun öldüğünü söyledi.

HAVA TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

İran mühimmatının en az dört havaalanını vurmasının ardından bölgede uçuşlar neredeyse tamamen durdu.

Vurulan havaalanları arasında dünyanın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı da bulunuyor.

Ayrıca şu noktalar da saldırıların hedefi oldu:

  • Bahreyn Uluslararası Havalimanı – insansız hava aracı saldırısında sınırlı hasar meydana geldi
  • Kuveyt Uluslararası Havalimanı
  • Erbil Uluslararası Havalimanı
LİMANLAR HEDEF ALINDI: PETROL SEVKİYATI RİSK ALTINDA

Saldırıların özellikle deniz taşımacılığı altyapısını ağır şekilde etkilediği görülüyor.

Dubai yakınındaki Cebel Ali Limanı'nda çekilen videolarda dev bir patlama ve gökyüzüne yükselen büyük bir ateş topu görülüyor. Uydu görüntülerinde ise liman rıhtımlarının üzerinde yayılan yoğun duman dikkat çekiyor. Limanda faaliyetler geçici olarak durduruldu.

İran mühimmatı ayrıca Zayed Limanı'nı da vurdu. Bu limanda Fransız donanmasının kalıcı bir üssü bulunuyor.

Umman'ın güneydoğusundaki Duqm Limanı'na ait ticari liman da iki insansız hava aracıyla hedef alındı. Son haftalarda bölgede ABD askeri helikopterlerinin sık sık görüldüğü bildirildi.

Küresel deniz trafiği şirketlerinden Pole Star Global'in Üst Yöneticisi Bob Skea, Basra Körfezi'ndeki liman operasyonlarında yaşanacak herhangi bir aksamanın dünya ekonomisini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti.

Skea, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol sevkiyatının kesintiye uğramasının küresel ekonomide büyük dalgalanmalar yaratabileceğini söyledi.

KÖRFEZ ŞEHİRLERİNDE BÜYÜK PATLAMALAR

İran saldırıları yalnızca askeri noktaları değil, bölgenin en büyük sivil yerleşim merkezlerini de etkiledi.

Pazar sabahı Manama'dan Dubai'ye kadar birçok şehirde gökyüzüne yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

Dubai'de bulunan lüks Fairmont The Palm otelinin alt katları da saldırıda alevler içinde kaldı. Otelin çevresinde yükselen duman kuleleri gökyüzünü kapladı.

İSRAİL'DE SIĞINAK VURULDU: EN AZ 9 ÖLÜ

İran'ın misilleme saldırılarında en ağır sivil kayıplardan biri İsrail'de yaşandı.

İran'a ait bir saldırının Beit Shemesh kentindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan bomba sığınağını vurduğu bildirildi. Kent, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre batısında bulunuyor.

İsrail acil servislerine göre saldırıda en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında daha fazla kişinin bulunabileceği belirtiliyor.

Beyt Şemes Belediye Başkanı Shmuel Greenberg, saldırıda bir sinagogun da yıkıldığını ve sığınakta teknik bir sorun olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

TEL AVİV DE HEDEF ALINDI

İsrail'de bir gün önce de saldırı yaşandı.

Cumartesi akşamı Tel Aviv'de düzenlenen bir saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Doğrulanan videolarda çok sayıda binanın ağır hasar aldığı, yanmış araçların sokaklarda kaldığı ve bazı yapıların tamamen çöktüğü görülüyor.

BAHREYN'DE OTEL VE KONUTLAR VURULDU

Bahreyn'in başkenti Manama'da da saldırıların izleri kameralara yansıdı.

Crowne Plaza Bahrain otelinin vurulmasının ardından otelin arkasındaki gökdelenler yoğun gri duman bulutu içinde kayboldu. Duman dağıldığında otelin girişinin büyük ölçüde hasar aldığı, camların kırıldığı ve çevreye enkaz parçalarının saçıldığı görüldü.

Ayrıca şehirdeki bazı konut kuleleri de hedef oldu. Şahed tipi bir insansız hava aracının yüksek katlı bir binaya çarptığı ve patlamanın ardından üç katın alev aldığı görüntülere yansıdı.

"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Dubai'de bir plaj kulübünde tatil yapan İngiliz turist Will Bailey ise cumartesi günü havada imha edilen mühimmatları görüntüledi.

Bailey videoda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bu gerçekten inanılmaz. Ne diyeceğimi bilmiyorum."

İşte İsrail-ABD saldırısına karşılık veren İran'ın vurduğu bölgelerden bazı çarpıcı uydu görüntüleri...

