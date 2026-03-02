Havalimanları vuruldu, limanlar alev aldı! İran'dan 36 saatte 9 ülkeye misilleme saldırısı

İran, pazar günü Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD ve İsrail'in ortak saldırısının başlamasından bu yana Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde ABD'nin müttefiki olan ülkeler ile İsrail'e karşı misilleme saldırıları düzenledi. O saldırılardan çarpıcı kareler uydu görüntülerine yansıdı.

Yaklaşık 36 saat içinde İran, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye tüm ülkeleri hedef aldı. ABD'ye yakın Arap devletlerinden oluşan bu ülkelerde çok sayıda uluslararası havaalanı ile en az üç aktif liman vuruldu. Bu saldırılar uluslararası hava trafiğini felç ederken petrol sevkiyatlarını da aksattı.

Saldırılar yalnızca askeri tesislerle sınırlı kalmadı. Konut kuleleri, lüks oteller ve yollar da saldırılardan etkilendi. İran, misilleme saldırılarının bölgedeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını savunsa da doğrulanan videolar ve yerel medya raporlarına göre saldırıların sivil ve ekonomik altyapıyı da hedef aldığı görülüyor.

Arap şehirlerindeki toplam can kaybı henüz netleşmezken saldırılarda en az üç ABD askeri personelinin öldüğü bildirildi.

İRAN'DA İLETİŞİM KESİNTİSİ: CAN KAYBI NET DEĞİL İran'da ise geniş çaplı bir iletişim kesintisi yaşandığı için ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasarın boyutu tam olarak bilinmiyor. İran hükümeti saldırılarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin güneyinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 100'den fazla çocuğun öldüğünü söyledi.