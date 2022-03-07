Hastanede art arda gizemli ölümler! Sebebi belli oldu, ülkenin gündemine oturdu

OPERASYONDAN KISA SÜRE SONRA ÖLDÜ

Altı çocuk annesi Karen Starling, başarılı geçen akciğer nakli ameliyatından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ailesinin avukatları, enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan güçlü ilaçlardan kaynaklandığını düşündü. Aileyi temsil eden hukuk firması aracılığıyla yapılan açıklamada, "Karen'e böceğin nasıl bulaştığına ve hastalığını önlemek için herhangi bir şey yapılıp yapılmadığına dair pek çok cevaplanmamış sorumuz var" dedi.