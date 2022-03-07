Hastanede art arda gizemli ölümler! Sebebi belli oldu, ülkenin gündemine oturdu
İngiltere'deki bir hastanede hastaların gizemli ani ölümleri halkı tedirgin etti. Peş peşe ölümlerin sebebi araştırılırken, son gelen detay ile her şey ortaya çıktı. İlginç ölümlerin nedeni belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.03.2022
09:31
İngiltere'de dünyaca organ nakli operasyonlarıyla ünlü bir hastanenin adı tuhaf ölüm vakalarına karıştı. Organ nakli operasyonun çok başarılı olan bu hastanede, hastalar önce iyileşiyor gibi görünüyor fakat peşinden başka bir şekilde yaşamlarını yitiriyorlar.
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ÖLÜMLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Vakalara bir yenisinin daha eklendiği ilginç olay soruşturuluyor. Cambridge'deki Royal Papworth Hastanesi İngiltere'nin ilk başarılı kalp, akciğer ve karaciğer naklinin gerçekleştirildiği bir hastane. Birkaç sene önce başarılı geçen iki nakil ameliyatından aylar sonra peş peşe ölümler meydana geldi. Kısa bir süre önce bu ölümlere bir yenisi daha eklendi.
HASTANENİN SU SİSTEMİNDE KEŞFEDİLDİ
Royal Papworth Hastanesi'ne tedavi olmak için giden 54 yaşındaki Karen Starling ve 60 yaşındaki Anne Martinez, hastanenin su sisteminde keşfedilen mikobakteri apsesi adı verilen nadir bir böcek tarafından enfekte oldu.
OPERASYONDAN KISA SÜRE SONRA ÖLDÜ
Altı çocuk annesi Karen Starling, başarılı geçen akciğer nakli ameliyatından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ailesinin avukatları, enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan güçlü ilaçlardan kaynaklandığını düşündü. Aileyi temsil eden hukuk firması aracılığıyla yapılan açıklamada,
"Karen'e böceğin nasıl bulaştığına ve hastalığını önlemek için herhangi bir şey yapılıp yapılmadığına dair pek çok cevaplanmamış sorumuz var" dedi.
Karen Starling'in ardından yine Royal Papworth Hastanesi'nde ameliyat olan ilkokul öğretmeni Anne Martinez, akciğer nakli sonrası hayatını kaybetti. Anne Martinez'le ameliyatından sonra konuştuğunu söyleyen yakın arkadaşı Helen Wolfson,
"Anne çok hoş bir insandı. Ölmeden sadece bir ay önce onunla konuştum. Hastanedeydi ve bana onu tedavi ettiklerini ancak bir böcekten mikrop kaptığını söyledi" dedi.