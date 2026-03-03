Hamaney suikastı nasıl gerçekleşti? Tahran baştan sona hacklenmiş

Financial Times'ın özel haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik saldırı, İsrail işgal güçlerinin ve ABD istihbaratının yıllar boyunca yürüttüğü kapsamlı bir gözetim ve veri toplama operasyonunun ardından gerçekleştirildi. Peki Hamaney'in her adımı nasıl hesaplandı? Detaylar haberimizde.

Dünya, Financial Times'ın sızdırdığı şok edici detaylarla sarsılıyor. Siyonist İsrail işgal güçlerinin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan hukuksuz suikastının arkasında, yıllarca süren bir dijital casusluk ağı ve uluslararası hukuku hiçe sayan kirli bir ittifak olduğu ortaya çıktı. "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen bu operasyon, bir devlet liderine yönelik düzenlenen en organize ve karanlık saldırılardan biri olarak tarihe geçti.

DİJİTAL DİKİZLEME: TAHRAN'IN KAMERALARI NASIL ELE GEÇİRİLDİ? İşgalci rejimin siber birimi Unit 8200, yıllar süren bir çalışma ile Tahran'ın neredeyse tüm trafik izleme sistemini felç etti. Haberden sızan en çarpıcı detay, bu kameraların sadece izleme amaçlı değil, bir "karar mekanizması" olarak kullanılmasıydı.

Yaşam Örüntüsü (Pattern of Life) Analizi: İşgal güçleri, Hamaney'in korumalarının ve şoförlerinin günlük alışkanlıklarını en ince ayrıntısına kadar haritalandırdı. Kim, saat kaçta işe geliyor? Aracını hangi sokağa park ediyor? Hangi güzergâhı kullanıyor?

Park Yeri Casusluğu: Özellikle Pasteur Caddesi yakınındaki stratejik bir kameranın, korumaların araçlarını park ettiği "gözden uzak" noktayı deşifre ettiği belirtiliyor. Bu sıradan detay, işgalciler için yerleşkenin korunaklı duvarlarının arkasındaki işleyişi görebilecekleri bir pencereye dönüştü.