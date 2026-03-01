CANLI YAYIN
Hamaney öldü, Tahran'da yeni dönem başladı! İran'ın yeni lideri Arafi kim?

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yerine Ayetullah Alireza Arafi atandı. Peki İran'ın yeni lideri Arafi kim? Siyasi geçmişinde neler var? İşte ayrıntılar...

Tahran'dan gelen bilgilere göre, yeni dini lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici liderlik mekanizması oluşturuldu. Bu yapı içinde öne çıkan isim ise İran'daki dini kurumların en üst yöneticilerinden biri olan Alireza Arafi oldu.

İran basını, Arafi'nin geçici liderlik düzeninde yer aldığını ve ülkenin en üst karar mekanizmalarından birine getirildiğini bildirdi. Bu gelişme, Hamaney sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

TAHRAN'DA YENİ DÖNEM: GEÇİCİ LİDERLİK DÜZENİ DEVREDE

İran'daki siyasi sistemde dini liderin ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda anayasal bir süreç devreye giriyor. Bu süreç kapsamında yeni lider seçilene kadar ülkenin en üst yönetim yetkileri geçici bir düzen tarafından yürütülüyor.

İran basınına göre Hamaney'in ölümünün ardından oluşturulan bu mekanizmada Alireza Arafi kritik bir rol üstlendi.

Bu gelişme, İran'daki güç dengelerinin yeniden şekillenebileceği yönünde yorumlara yol açtı.

DEVLETİN EN KRİTİK KURUMLARINDA GÖREV ALDI: ALİREZA ARAFİ KİM?

Alireza Arafi, İran'daki dini ve siyasi kurumlarda uzun yıllardır görev yapan bir isim olarak biliniyor.

Arafi'nin şu anda yürüttüğü görevler arasında şunlar yer alıyor:

  • İran'daki dini ilim havzalarının başkanlığı
  • Kum kentinde cuma hutbelerini veren önde gelen din adamlarından biri
  • Seçimleri ve yasaları denetleyen Koruyucular Konseyi üyeliği
  • Uzmanlar Meclisi başkan yardımcılığı

Bu görevler, İran'ın dini ve siyasi sisteminin merkezinde yer alan kurumlarla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle Arafi'yi dikkat çeken bir figür haline getiriyor.

HAMANEY'E YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Analistlere göre Arafi'nin son yıllarda devlet mekanizması içinde hızla yükselmesi tesadüf değil.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Middle East Institute'ten İran uzmanı Alex Vatanka, Hamaney'in Arafi'yi uzun süredir kritik görevlere getirdiğine dikkat çekiyor.

Vatanka'ya göre bu durum, Hamaney'in Arafi'nin bürokratik kapasitesine ve kurumsal yönetim becerilerine ciddi güven duyduğunu gösteriyor.

SİYASİ AĞIRLIĞI SINIRLI AMA KURUMLARDA ETKİLİ

Buna rağmen bazı analizlerde Arafi'nin İran siyasetinde güçlü bir siyasi tabana sahip olmadığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre Arafi:

  • İran'daki büyük siyasi fraksiyonların lideri değil
  • Güvenlik kurumlarıyla güçlü bir siyasi bağ kurmuş bir figür olarak bilinmiyor
  • Daha çok dini eğitim sistemi ve bürokrasi içinde etkili

Bu nedenle bazı değerlendirmelerde Arafi'nin geçiş döneminde kurumsal dengeyi koruyabilecek bir isim olarak öne çıkarıldığı ifade ediliyor.

ENDÜLÜSLÜ KÖKLERİNDEN GELEN DİN ADAMI

1959 yılında İran'ın Yezd eyaletine bağlı Meybed kentinde doğan Arafi, dini bir ailede yetişti. Babası Ayetullah Muhammed İbrahim Arafi de İran'da tanınan din adamları arasında yer alıyordu.

Genç yaşta Kum'daki dini eğitim kurumlarına giren Arafi, İran'daki önemli dini otoritelerden ders aldı ve uzun yıllar boyunca hem dini kurumlarda hem de üniversitelerde eğitim verdi.

Kum'daki dini ilim havzalarının yönetimine kadar yükselen Arafi, İran'daki dini eğitim sisteminin başındaki isim olarak biliniyor.

İRAN'DA GÖZLER YENİ LİDER SEÇİMİNDE

İran'da nihai dini lideri belirleme yetkisi Uzmanlar Meclisi'ne ait.

Bu meclis, İran'daki en kıdemli din adamlarından oluşuyor ve anayasa gereği yeni lideri seçmekle görevli.

Hamaney'in ölümünün ardından şimdi gözler bu meclisin vereceği karara çevrilmiş durumda.

İRAN'DA LİDERLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İran'da en üst siyasi ve dini otorite "dini lider" makamıdır. Bu makam, devlet başkanından daha geniş yetkilere sahiptir.

Dini lider; silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır, yargı başkanını atar ve ülkenin stratejik politikalarında son sözü söyleyen kişi olarak kabul edilir.

Yeni dini lider ise doğrudan halk tarafından seçilmez. Bu görev, din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından belirlenir.

Liderin ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi durumunda ise anayasal süreç devreye girer. Bu süreçte ülkenin yönetimi geçici bir liderlik düzeni tarafından yürütülür ve Uzmanlar Meclisi yeni dini lideri belirleyene kadar bu yapı devrede kalır.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi'nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

İran'ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

