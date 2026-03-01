Tahran'dan gelen bilgilere göre, yeni dini lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici liderlik mekanizması oluşturuldu. Bu yapı içinde öne çıkan isim ise İran'daki dini kurumların en üst yöneticilerinden biri olan Alireza Arafi oldu.

İran basını, Arafi'nin geçici liderlik düzeninde yer aldığını ve ülkenin en üst karar mekanizmalarından birine getirildiğini bildirdi. Bu gelişme, Hamaney sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.