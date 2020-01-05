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Hafter'in saldırıları orayı "hayalet kasabaya" çevirdi

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır Trablus'a düzenlediği ve son günlerde şiddetini artırdığı saldırılar, başkentin mahallelerini "hayalet kasaba" haline getirdi.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:09
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Hafter'in saldırıları orayı hayalet kasabaya çevirdi

Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği mutabakatının imzalanmasının ardından, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in başkente 10 aydır devam eden saldırılarının şiddeti arttı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin de sayısı yükseldi.

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Hafter'in saldırıları orayı hayalet kasabaya çevirdi

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, son dönemde onlarca sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

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Hafter'in saldırıları orayı hayalet kasabaya çevirdi

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında sivillerin çoğu evini terk etmek zorunda kaldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açıkladığı rakamlara göre, yaklaşık 350 bin Libyalı çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edildi.

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Hafter'in saldırıları orayı hayalet kasabaya çevirdi

SESSİZLİĞİ SADECE PATLAMALAR BOZUYOR

AA, başkent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ayn Zara Mahallesi'nde, Hafter milislerinin yol açtığı yıkımı görüntüledi.

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Hafter'in saldırıları orayı hayalet kasabaya çevirdi

Başkentin en işlek mahalleleri arasındaki Ayn Zara, Hafter milislerinin saldırılarının ardından "hayalet kasaba" görüntüsüne büründü. Bölge çevresinde çıkan çatışmalardan gelen patlama sesleri, mahalledeki sessizliği bozan tek unsur olarak öne çıkıyor.