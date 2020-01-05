Hafter'in saldırıları orayı "hayalet kasabaya" çevirdi
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır Trablus'a düzenlediği ve son günlerde şiddetini artırdığı saldırılar, başkentin mahallelerini "hayalet kasaba" haline getirdi.
Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:09
Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği mutabakatının imzalanmasının ardından, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in başkente 10 aydır devam eden saldırılarının şiddeti arttı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin de sayısı yükseldi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, son dönemde onlarca sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.
Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında sivillerin çoğu evini terk etmek zorunda kaldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açıkladığı rakamlara göre, yaklaşık 350 bin Libyalı çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edildi. SESSİZLİĞİ SADECE PATLAMALAR BOZUYOR
AA, başkent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ayn Zara
, Mahallesi'nde milislerinin yol açtığı yıkımı görüntüledi. Hafter
Başkentin en işlek mahalleleri arasındaki Ayn Zara,
milislerinin saldırılarının ardından "hayalet kasaba" görüntüsüne büründü. Bölge çevresinde çıkan çatışmalardan gelen patlama sesleri, mahalledeki sessizliği bozan tek unsur olarak öne çıkıyor. Hafter