Hafter'in saldırıları orayı "hayalet kasabaya" çevirdi

Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği mutabakatının imzalanmasının ardından, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in başkente 10 aydır devam eden saldırılarının şiddeti arttı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin de sayısı yükseldi.