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Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu

Dünya, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsılıyor. Özellikle Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan bu olağanüstü doğa olayı, Türkiye dahil olmak üzere daha güneydeki coğrafyalarda bile kutup ışıklarının görülmesine olanak sağlayabilir. Bu nadir ve etkileyici olay, gökyüzünde muhteşem ve renkli danslar sergileyen kutup ışıklarını izlemek isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:15
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Güneş’ten yola çıktı Dünya’ya geliyor! Türkiye’ye etkisini duyan sokağa koştu

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'teki büyük bir patlama sonucu Dünya'ya doğru ilerleyen jeomanyetik bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu fırtına elektronik cihazlarda, özellikle de GPS sistemlerinde ciddi sorunlara neden olabilir. Güneş'ten fırlatılan yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferiyle etkileşimi sonucu meydana gelen jeomanyetik fırtınalar, elektronik sistemlerdeki aksaklıkların yanı sıra güçlü manyetik dalgalanmalara da yol açabiliyor.

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Güneş’ten yola çıktı Dünya’ya geliyor! Türkiye’ye etkisini duyan sokağa koştu

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA KUZEY IŞIKLARININ GÖZLEMLENEBİLECEĞİ BİR HAFTA

Güneş'teki şiddetli patlama, Türkiye ve Avrupa'nın kuzey bölgelerinde nadiren görülen Kuzey ışıklarının müjdecisi oldu.

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Güneş’ten yola çıktı Dünya’ya geliyor! Türkiye’ye etkisini duyan sokağa koştu

Bilim insanları, bu doğa olayının sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda jeomanyetik fırtınanın getirdiği potansiyel risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

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Güneş’ten yola çıktı Dünya’ya geliyor! Türkiye’ye etkisini duyan sokağa koştu

METEOROLOJİK VE ASTRONOMİK OLAYLARIN KESİŞTİĞİ NOKTA

Türkiye, yeni haftaya meteorolojik olarak yoğun bir gündemle başlarken, şimdi de uzaydan gelen bir haber gündemi meşgul ediyor.

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Güneş’ten yola çıktı Dünya’ya geliyor! Türkiye’ye etkisini duyan sokağa koştu

NOAA'nın yayınladığı bildiri, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlar üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekerek, özellikle GPS sistemlerinde yaşanabilecek problemlere karşı uyarıda bulunuyor. Türkiye'deki vatandaşlar ve yetkililer, hem fırtına hem de yağış uyarılarına ek olarak, Güneş'ten gelen bu yeni tehdide karşı da hazırlıklı olmalılar.