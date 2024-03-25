Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu

Dünya, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsılıyor. Özellikle Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan bu olağanüstü doğa olayı, Türkiye dahil olmak üzere daha güneydeki coğrafyalarda bile kutup ışıklarının görülmesine olanak sağlayabilir. Bu nadir ve etkileyici olay, gökyüzünde muhteşem ve renkli danslar sergileyen kutup ışıklarını izlemek isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor.