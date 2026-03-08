CANLI YAYIN
Gökyüzünden siyah ölüm yağdı! Tahran'da "kara bulutlu" günlük hayat

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Ortadoğu'daki çatışmaların seyri, ABD ve İsrail'in İran'daki petrol tesislerini doğrudan hedef almasıyla "enerji savaşı" evresine geçti. Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Şehran petrol tesisinin vurulmasının ardından gökyüzünü kaplayan zehirli dumanlar, yağan yağmurla birlikte kenti "asit yağmuru" kıskacına aldı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgeden detayları aktardı.

İran'daki sıcak gelişmeleri Tahran'dan aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İsrail ve ABD'nin gece saatlerinde petrol tesislerini hedef aldığını duyurdu.

GÖKYÜZÜNDEN SİYAH ÖLÜM YAĞDI!

Saldırıların ardından başkentin siyah dumanlarla kaplandığını belirten Karabağ, sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte tehlikeli bir durumun ortaya çıktığını, gökten asit yağdığını ifade etti.

Tahran'daki petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından kentin ekolojik bir felaketle karşı karşıya kaldığını bildiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Dün gece saatlerinde hem başkent Tahran'a hem de Elburz eyaletindeki petrol tesislerine yönelik saldırılar gerçekleşti. Bu saldırıların ardından siyah dumanlar Tahran'ın havasını kapladı. Sabah saatlerinde yağmurun yağmasıyla birlikte siyah dumanlar asit şeklinde yere düşmeye başladı. Yetkililer bunun oldukça tehlikeli olduğunu belirtti. Araçların üzerindeki siyah kütleler dünkü saldırılarla bağlantılı bir meseledir; asitli yağmur yerleri ve araçları bu vaziyete getirmiş durumda" ifadelerini kullandı.

ŞEHRAN PETROL TESİSİ HALA YANIYOR: "NEFES ALMAK ÇOK ZOR"

Saldırının merkez üssünden son durumu aktaran Karabağ, "Vurulan Şehran petrol tesisinin hemen önündeyiz, burası hala yanmaktadır. İsrail ve ABD uçakları tarafından vurulan noktadan siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok kötü ve zehirli bir koku var, nefes almak oldukça zor. Patlamanın şiddetiyle ağaçlar bile yanıp kül olmuş durumda, yanan araçlar kullanılamaz halde. Gelen bilgilerde en az 4 kişinin dünkü saldırılar sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi" sözleriyle bölgedeki dehşeti dile getirdi.

Donald Trump'ın "yeni evre" açıklamasını hatırlatan Karabağ, bu evrenin artık doğrudan enerji altyapısını hedef aldığını vurguladı.

TAHRAN'DA HAYAT KISMEN NORMALE DÖNÜYOR: TATİL BİTTİ

Hamaney'in vefatı sonrası ilan edilen yas ve tatil sürecinin sona erdiğini belirten Karabağ, "Ayetullah Ali Hamaney vefat ettikten sonra ilan edilen 7 günlük tatil bugün itibarıyla bitti. Tahran'daki çoğu insan mağazalarını açmaya başladı ve hayat kısmen normale dönmeye başladı. Ancak bazı vatandaşlar hala tedirgin ve kenti terk etmiş durumda.

Başkentte hayat %100 normal değil ama insanlar alışverişini yapmaya devam ediyor, öte yandan iki-üç saatte bir kentin farklı noktalarına bombalar düşmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

YENİ LİDER SEÇİLDİ Mİ? İSRAİL'DEN AÇIK TEHDİT

İran'daki yönetim boşluğu ve halefiyet tartışmalarına değinen Karabağ, "Sabah saatlerinde ülkenin önde gelen din adamlarından Ayetullah Ali Hamaney'in bir açıklaması söz konusuydu; liderin seçildiğini ve bunun Uzmanlar Meclisi Genel Sekreteri tarafından açıklanacağını ifade etti. Ancak İsrail'in açık bir tehdidi söz konusu; hem seçilecek lideri hem de bu lideri seçecek kişileri hedef alacağını bildirdi" ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN'DAN DÜZELTME: "YANLIŞ ANLAŞILDIM"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bölge ülkelerinden özür dileyip onlara saldırılmayacağına dair açıklamaları ülkede büyük tepki topladı. Bu tepkilerin ardından Pezeşkiyan'ın geri adım attığını belirten Karabağ, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, eğer o ülkelerden İran'a karşı saldırı olursa, saldırı olunan noktaları hedef almaya devam edeceklerini ifade etti." diyerek Cumhurbaşkanının duruşunu değiştirdiğini bildirdi.

TAHRAN'DA "KARA BULUTLU" GÜNLÜK HAYAT

Şehirdeki genel manzaraya değinen Karabağ, "Tahran'da hayat %100 normaldir diyemeyiz. İnsanların bir kısmı Tahran'ı boşaltmış durumda. Ancak bazı noktalarda mağazalar açık, insanlar alışverişini yapmaya devam ediyor." sözleriyle Tahran'ın yarı hayalet şehir durumunda olduğunu ifade etti.

