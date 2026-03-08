Gökyüzünden siyah ölüm yağdı! Tahran'da "kara bulutlu" günlük hayat

Başkentte hayat %100 normal değil ama insanlar alışverişini yapmaya devam ediyor, öte yandan iki-üç saatte bir kentin farklı noktalarına bombalar düşmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

YENİ LİDER SEÇİLDİ Mİ? İSRAİL'DEN AÇIK TEHDİT İran'daki yönetim boşluğu ve halefiyet tartışmalarına değinen Karabağ, "Sabah saatlerinde ülkenin önde gelen din adamlarından Ayetullah Ali Hamaney'in bir açıklaması söz konusuydu; liderin seçildiğini ve bunun Uzmanlar Meclisi Genel Sekreteri tarafından açıklanacağını ifade etti. Ancak İsrail'in açık bir tehdidi söz konusu; hem seçilecek lideri hem de bu lideri seçecek kişileri hedef alacağını bildirdi" ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN'DAN DÜZELTME: "YANLIŞ ANLAŞILDIM"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bölge ülkelerinden özür dileyip onlara saldırılmayacağına dair açıklamaları ülkede büyük tepki topladı. Bu tepkilerin ardından Pezeşkiyan'ın geri adım attığını belirten Karabağ, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, eğer o ülkelerden İran'a karşı saldırı olursa, saldırı olunan noktaları hedef almaya devam edeceklerini ifade etti." diyerek Cumhurbaşkanının duruşunu değiştirdiğini bildirdi.