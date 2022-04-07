Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan çekilmeye başlayan Rus ordusunun yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ülkenin doğusunda başlatılacak taarruz operasyonları ile Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinin tamamen ele geçirilmesi hedefleniyor. Öte yandan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.