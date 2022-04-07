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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan çekilmeye başlayan Rus ordusunun yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ülkenin doğusunda başlatılacak taarruz operasyonları ile Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinin tamamen ele geçirilmesi hedefleniyor. Öte yandan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:36
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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.

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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için hazırlık yapıyor: İşte hedefteki üç bölge! Zelenskiy: Taktik değiştirdiler

ZELENSKİY: RUS ORDUSU TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Buça'da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti.