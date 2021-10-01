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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi
Zamanda yolculuk yapabildiğini iddia eden Alexander Smith, 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraflı kanıtının olduğunu iddia etti. Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan bir video dünya gündemine bomba gibi düştü. Videodaki esrarengiz adam, CIA görevi kapsamında 2118 yılına gittiğini ve bu yıldan bir fotoğraf karesi getirdiği öne sürdü.
Giriş Tarihi: 01.10.2021 14:08Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 14:11