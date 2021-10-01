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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

Zamanda yolculuk yapabildiğini iddia eden Alexander Smith, 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraflı kanıtının olduğunu iddia etti. Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan bir video dünya gündemine bomba gibi düştü. Videodaki esrarengiz adam, CIA görevi kapsamında 2118 yılına gittiğini ve bu yıldan bir fotoğraf karesi getirdiği öne sürdü.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 14:11
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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. Zamanda yolculuk yapabildiğini iddia eden Alexander Smith adlı bir kişi 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraflı kanıtı olduğunu öne sürüyor...

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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

Gelecekten geldiğini iddia eden kişiler daha önce sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu iddia ediyor. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtiyor. Birçok kişi son dönemde geleceği gördüklerini iddia ediyor. Söylediklerine göre zaman yolculuğu mümkün. Ancak gelecekten gelen bu ziyaretçilerin azının kanıtı var.

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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

'CIA BENİ ARIYOR'

1981 yılından beri seyahat eden yaşlı adam, gizli bir CIA denemesinde yer aldığı için geleceğin neye benzediğini gördüğünü söyledi. YouTube'taki videoda, eski gizli servis operatörü, "CIA beni arıyor ve ben de saklanarak yaşıyorum" diye zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını itiraf ediyor.

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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.

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Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

KANITI VAR!

Daha sonra videoda, adam hikayesine inanmayanların kaygılarını hafifletmek için geleceğe yönelik girişiminin kanıtı sundu. Adam, ceketinin cebine uzanıp yolculuğunu teyit etmeyi amaçlayan bir resim çıkardı. Dedi ki: "Bugün size gösterecek bir şeyim var. Bu resim 2118 yılında çekildi ve oraya gittiğim yer, şehirdi. Bu resmi nereden çektiğimi asla unutmayacağım. İçeri girmedim, şehrin dışındaydım."