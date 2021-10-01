Gelecekten geldiğini iddia etti! 2118’de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraf gösterdi

Gelecekten geldiğini iddia eden kişiler daha önce sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu iddia ediyor. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtiyor. Birçok kişi son dönemde geleceği gördüklerini iddia ediyor. Söylediklerine göre zaman yolculuğu mümkün. Ancak gelecekten gelen bu ziyaretçilerin azının kanıtı var.